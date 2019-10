כיצד יכולה מערכת החינוך להיערך לקליטת ילדים על הספקטרום האוטיסטי

לאחרונה התפרסמו דיווחים על עלייה דרמטית בשיעור הבנים המאובחנים עם אוטיזם, כשהנתון העדכני ביותר שנמסר בעקבות מחקר של "מכבי שירותי בריאות" הוא יחס של 1:48 בין בנות לבנים. כלומר, עלייה של 170% בשיעור הבנים המאובחנים עם אוטיזם בעשור האחרון בלבד. נתונים אלה מתווספים לדיווחים של הארגון האמריקני The Center for Disease Control and Prevention שלפיו אחד מ-59 ילדים מאובחן על הספקטרום האוטיסטי.

לשם השוואה, לפני 15 שנה מספר הילדים המאובחנים על הספקטרום עמד על אחד מ-166. לפי התחזיות מספרם של הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי ימשיך לעלות וזאת מאחר שבשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בדיוק באבחון ולצידה, ירידה בגיל האבחון. מגמה מדאיגה זו היא עובדה שיש להתייחס אליה בכובד ראש. היא דורשת היערכות של כלל רשויות המדינה, תוך תכנון תוכניות ארוכות טווח מרגע האבחון, שנעשה לרוב בגיל הילדות המוקדמת, ועד הבגרות. צורך זה מחייב שיתוף פעולה בין-משרדי, כלומר, תכנון והיערכות של משרד הבריאות, של משרד הרווחה, של המוסד לביטוח לאומי ושל משרד החינוך. כדי לתת מענה מקיף ומיטבי, יש לתכנן תוכניות ארוכות-טווח הלוקחות בחשבון את הצרכים הייחודיים של אנשים עם אוטיזם, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. מורכבות אחת בהיערכות זו היא הטווח התפקודי הנרחב המאפיין את האנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. מדובר בטווח תפקודי בכל התחומים - הקוגניטיבי, החברתי, התקשורתי, הרגשי והיומיומי. כדי לתת את המענה המיטבי למנעד הרחב הזה, חשוב להכשיר אנשי מקצוע כך שיכירו את טווח התפקוד הנרחב של אוכלוסייה זו וידעו לתת מענה מיטבי ומקצועי.

בארץ כיום מדווח על מחסור בכיתות לילדים עם אוטיזם, בין שמדובר בבתי ספר לחינוך מיוחד הייעודיים לאוכלוסייה זו, ובין שמדובר בכיתות לחינוך מיוחד בתוך בתי ספר רגילים. יתרה מכך, לאחר התיקון ה-11 לחוק החינוך המיוחד, שחוקק לפני 31 שנה וקבע את זכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מתוך תפיסה המעודדת שוויון, התחזית מורה על כך שמספר רב של ילדים עם אוטיזם ישתלבו בכיתות הרגילות. ילדים אלה יהיו זקוקים למעטפת המורכבת מסוגים שונים של תמיכה, שכוללים מורות עם ידע מקצועי מותאם, צוות פרה-רפואי תומך (דוגמת מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, תרפיסטיות רגשיות ועוד) וסייעות שהוכשרו לליווי ולמתן סיוע לצורכיהם הייחודיים. לכל אלה נדרש תקציב ייעודי מחד, והכנה מקצועית מאידך. ההיערכות הנדרשת איננה היערכות חד-פעמית, אלא כזו הדורשת תכנון מיטבי, הלוקח בחשבון את שני המרכיבים הקריטיים -תקצוב והכשרה.

ההכשרה הנדרשת מתפתחת לאורך חייהם המקצועיים של הצוותים החינוכיים ועליה לכלול רכיבים דוגמת ידע ספציפי על אודות הלקות, דרכי עבודה מותאמות המבוססות על מחקר, עבודה עם הורים ופיתוח יכולת עבודה בצוות רב-מקצועי רחב.

חשוב להתחיל בהכשרה כבר בקרב סטודנטים להוראה, ולכן כבר בשנה שעברה נפתח במכללת לוינסקי לחינוך קורס חדש המלווה את ההכשרה המעשית של סטודנטים להוראה בחינוך הרגיל, העוסק בדרכים פרקטיות לעבודה עם תלמידים עם לקויות מורכבות בכיתה הרגילה. לכל תלמיד במדינת ישראל הזכות והחובה ללמוד במערכת החינוך, ועל מערכת החינוך לתת לכל תלמיד מענה חינוכי מיטבי ומותאם לצרכיו. ההחלטה להגביר את ההשתלבות של ילדים על הרצף האוטיסטי עם ילדים עם התפתחות תקינה היא מבורכת וחשובה להתפתחותם, להשתלבותם בחברה ואף לפיתוח סובלנות בקרב ילדינו. אך עם זאת, חשוב שיוקצו המשאבים הדרושים מבחינת מספר הכיתות, התאמת תוכניות הלימוד והכשרת צוותי ההוראה באופן הדרגתי ושקול כך שיתרום להצלחת התהליך.

הכותבת היא רקטור מכללת לוינסקי לחינוך