"5 מיליון דולר ב-24 שעות": הרפובליקנים מרוויחים כסף מהליך ההדחה של טראמפ

הקמפיין של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקראת בחירות 2020 התמודד השבוע עם אתגר יוצא דופן: המפלגה הדמוקרטית השיקה רשמית הליכי הדחה (אימפיצ'מנט) נגד הנשיא. בעוד שמדובר בצעד חריף שעלול להזיק לטראמפ, בקמפיין גם ראו הזדמנות לגייס כספים. כך, הם הקימו צוות ייעודי להגנה מפני הליך ההדחה (Impeachment Defense Task Force) ויצאו לקמפיין תרומות, שהצליח לגרוף מיליוני דולרים.

ביום רביעי האחרון, עדכן בציוץ מנהל הקמפיין של טראמפ, בראד פרסקייל, כי הקמפיין והוועדה הרפובליקנית הלאומית הצליחו לגייס ביחד 5 מיליון דולר ב-24 השעות הראשונות לאחר שיו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי הכריזה על פתיחת הליך ההדחה. גורם נוסף בקמפיין של טראמפ ציין כי ברק שלוש השעות הראשונות מההכרזה הם גייסו מיליון דולר.

In the 24 hours since news of Nancy Pelosi’s impeachment announcement, @realDonaldTrump ’s campaign & @GOP have BLOWN OUT fundraising! ✅$5 Million combined in 24 hrs ✅Donors in all 50 states Huge groundswell of support leading to Trump landslide in 2020!

ראש המטה של ​​הוועדה הרפובליקנית הלאומית, ריצ'רד וולטרס, צייץ ברביעי כי בזכות הדמוקרטים הקמפיין של טראמפ והוועדה גייסו כ-30 מיליון דולר בשבוע החולף. גם טראמפ עצמו השתתף במאמץ גיוס הכספים, כשנכח השבוע בשני אירועי התרמה לקראת הבחירות בניו יורק. על פי הערכות, טראמפ גייס 8 מיליון דולר באירועים.

.@TeamTrump and @GOP raised nearly $30M in last week because of Hollywood extremists and the continued witch hunt being led by deranged Dems in the House.



Next to @realDonaldTrump, Democrats are our best fundraisers! Thanks, Nancy! https://t.co/8yUgLAv5US