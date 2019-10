טראמפ מאותת: אם הדמוקרטים ידיחו אותי תפרוץ בארה"ב מלחמת אזרחים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אותת אתמול (ב'), כי אם יוזמת הדמוקרטים בקונגרס להדיחו אכן תתממש, תפרוץ בארה"ב מלחמת אזרחים. ככל הידוע, מאז טראומת מלחמת האזרחים במאה ה-19 לא איים שום נשיא מכהן שתבוסתו בבחירות תגרור את האמריקאים לפילוג לאומי רווי דם, אם כי איומים כאלה מופיעים באתרים של הימין הקיצוני בארה"ב.

במקביל, חושפות הדלפות מתוככי ממשל טראמפ מאמץ אינטנסיבי של בכירים בממשל לקעקע את יסודות דוח מולר, ששפך אור על מעורבות רוסיה בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2016. על פי דיווחים באמצעי תקשורת גדולים, ביקש שר המשפטים, ביל באר, מראשי מדינות זרות לבדוק כיצד חקרו גופי מודיעין אמריקאים את בחישת רוסיה באותן בחירות. יתר על כן, טראמפ עצמו לחץ על ראש ממשלת אוסטרליה שיסייע למשרד המשפטים האמריקאי להשמיט את מסד האמינות מתחת לרגלי הדוח.

ובהתפתחות מאוחרת, הודיע ראש סיעת הרוב הרפובליקאי בסנט, מיץ' מקונל, בעל ברית נאמן של טראמפ, כי אם בית הנבחרים יגיש לסנט כתב אישום נגד טראמפ - והולכים וגוברים הסיכויים שכך יהיה - הוא, מקונל, יהיה חייב לכנס את הסנט כבית משפט שידון בכתב האישום - ויחרוץ את גורלו של הנאשם. בפועל יש צורך ברוב של שני שלישים מהסנט כדי להדיח נשיא, ולאור העובדה שלרפובליקנים רוב בסנט, אין סיכוי שטראמפ יודח, בהנחה שלא ייחשפו מעללים נוספים שלו. בכל זאת, חשיפת נשיא מכהן לתהליך כזה היא חוויה משפילה, שתכתים אותו לנצח.

גם בשפע החדשות שיוצאות בקצב מסחרר מהבית הלבן ומסביבתו בשבועות האחרונים, דומה שהדיווח המאלף ביותר על הלך הרוח של טראמפ הוא איומו המרומז שהדחתו תחולל שפיכות דמים בארה"ב. טראמפ מצא לנכון להעתיק לחשבון הטוויטר שלו ציוץ ארוך של כומר בקהילה אוונגלית, שמנבא מלחמת אזרחים, ואנו מביאים אותו פה בשלמותו מפני שהוא מעיד לא רק על הזעם והחרדה שמפעפעים בנשיא אלא גם על התסכול הגובר שתוסס במגזרים מסוימים של הימין האמריקאי.

"ננסי פלוסי והדמוקרטים אינם יכולים להפסיק את תחרות ההדחה", נאמר בציוץ של הכומר רוברט ג'פרס, כפי שהוא מופיע בחשבון הטוויטר של טראמפ. "הם יודעים שלא עלה בידים להביס (את טראמפ) בבחירות ב-2016, כאשר מולו התמודדה הילרי קלינטון, ובמידה הולכת וגוברת הם מודעים לכך שלא יעלה בידם לגבור עליו ב-2020, והליך הדחה הוא המכשיר היחיד 'שעומד לרשותם כדי להיפטר מדונלד טראמפ".

"לדמוקרטים לא אכפת אם הם יבעירו וישמידו את האומה כולה בתהליך הדחה", ממשיך הכומר. "מעודי לא ראיתי נוצרים אוונגלים זועמים כל כך בגין נושא כלשהו, כפי שהם זועמים עתה על המאמץ הבלתי לגיטימי להדיח את הנשיא הזה, להפוך על פיהן את תוצאות הבחירות ב-2016 ולאיין את קולותיהם של מיליוני אוונגלים. הם יודעים שהפשע היחידי שבגינו צריך כביכול להדיח את טראמפ היה נצחונו על הילרי קלינטון ב-2016. זה החטא שעליו הדמוקרטים לעולם לא יסלחו לטראמפ...".

“Nancy Pelosi and the Democrats can’t put down the Impeachment match. They know they couldn’t beat him in 2016 against Hillary Clinton, and they’re increasingly aware of the fact that they won’t win against him in 2020, and Impeachment is the only tool they have to get....