צוקרברג בשיחות סגורות: "אם ירצו לפרק אותנו, נתמודד עם אתגר משפטי - וננצח"

מנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג, התייחס בפגישות פנימיות שערך עם עובדי החברה לתכנית של אליזבת וורן, המתמודדת לפריימריז בצד הדמוקרטי לנשיאות ארה"ב, לפירוק ענקיות הטכנולוגיה ובהן פייסבוק. כך לפי פרסום באתר הטכנולוגיה דה ורג', אליו הודלפו הקלטות מאותן פגישות.

צוקרברג אמר, לפי הדיווח, כי הוא מתנגד לפירוק ענקיות הטכנולוגיה וכי אם וורן תהפוך לנשיאה "אני מהמר שנתמודד עם אתגר משפטי, ושננצח בו. האם זה עדיין יהיה גרוע עבורנו? כן". ("And does that still suck for us? Yeah.") עוד אמר צוקרברג כי "בסופו של דבר, אם מישהו מאיים על משהו קיומי, אז נכנסים לזירה ונלחמים".

הפגישות נערכו אחרי שפורסם כי פייסבוק תשלם קנס של 5 מיליארד דולר במסגרת הסכם פשרה עם רשות הסחר הפדרלית (FTC) בעקבות חקירה בתחום הפרטיות שהרשות ניהלה נגד פייסבוק, ונערכו במתכונת של שאלות שעובדי החברה הפנו לצוקרברג.

בנוסף לתכניתה של וורן ולקריאות דומות של מתמודדים נוספים לנשיאות ארה"ב מהצד הדמוקרטי, פייסבוק מתמודדת עם מספר חקירות הגבלים עסקיים: של ה-FTC, של תובעים כלליים ממספר מדינות בארה"ב ושל ועדת השיפוט של הקונגרס.

צוקרברג טען בפגישה כי פירוק החברה רק יפגע באופן בו היא מתמודדת עם סוגיות כמו התערבות זרה בבחירות, וציין את המתחרה טוויטר: "טוויטר לא יכולה לעשות עבודה טובה כמונו, הם מתמודדים עם אותם נושאים אבל לא יכולים להשקיע כמונו. ההשקעה שלנו בתחום בטיחות המשתמשים גדולה יותר מעל ההכנסה שלהם", אמר.

צוקרברג גם הסביר לעובדים מדוע סירב לזימון שקיבל ממספר ממשלות זרות להעיד בפניהן, "אין ממש היגיון בזה שאני אגיע לשימועים בכל מדינה שרוצה שאתייצב", אמר. הוא התייחס גם לדיווחים על תנאי העבודה הקשים של בודקי התוכן של פייסבוק, וטען כי הדיווחים הם "קצת דרמטיים מדי", אך ציין כי זה "מאוד חשוב" לוודא שהעובדים מקבלים "את התמיכה הנפשית לה הם זקוקים".

צוקרברג פרסם פוסט בחשבונו האישי בעקבות הפרסום בו למעשה אישר את אותנטיות הפרסום, ואף פרסם קישור לתמלול ההקלטות המלא שפורסם בדה ורג'. הוא כתב כי למרות שדבריו לא יועדו להיות מופצים באופן ציבורי, כעת משפורסמו הוא מאפשר גישה ל"גרסה לא מסוננת של מה שאני חושב ואומר לעובדים שלי במספר נושאים".

וורן עצמה פרסמה ציוץ בו הגיבה לדבריו של צוקרברג, וכתבה כי "חברות כמו פייסבוק לוקחות חלק בפרקטיקות לא תחרותיות, דורכות על זכויות הפרטיות של משתמשים, ומתעלמות מהאחריות שלהן להגן על הדמוקרטיה", וכי צריך "לתקן את המערכת המושחתת" שמאפשרת להן לנהוג באופן הזה, לטענתה.

What would really “suck” is if we don’t fix a corrupt system that lets giant companies like Facebook engage in illegal anticompetitive practices, stomp on consumer privacy rights, and repeatedly fumble their responsibility to protect our democracy. https://t.co/rI0v55KKAi - Elizabeth Warren (@ewarren) October 1, 2019

גם דובר טוויטר, ברנדון בורמן, הגיב לדבריו של צוקרברג וצייץ כי "זה לא קשור לכסף, זה קשור ללעשות את העבודה ולפתור את הבעיות עבור האנשים שמשתמשים בשירותים שלנו. מארק בפירוש חושב אחרת, אבל שמירה על בטיחות של אנשים זה אינטרס משותף לכל התעשייה וכולנו יכולים לעשות יותר".