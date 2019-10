האם בוריס ג'ונסון מנסה לרמות את מנגון החיפוש של גוגל?

מוניטין ציבורי הוא דבר חשוב, ורבים יעשו כל העולה בידיהם כדי לגונן עליו, בטח כשמדובר בפוליטיקאים. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לא שונה, אבל כמה רחוק הוא ילך כדי להגן על התדמית הציבורית שלו? ב-"Wired" התייחסו השבוע לתאוריה, שהפכה לפופולרית ברשתות החברתיות וחושפת מניע מתוחכם מאחורי שורה של התבטאויות משונות של ראש ממשלת בריטניה בחודשים האחרונים.

ההתבטאות האחרונה הייתה בשבוע שעבר. אז הצהיר הפוליטיקאי הצבעוני שהוא "דוגמה לריסון" (model of restraint), בתגובה להאשמות כי הוא משתמש בשפה אלימה נגד מתנגדי ברקזיט. לפי התאוריה, ג'ונסון לא ניסה להאדיר את עצמו או להגיב בהומור להאשמה, אלא מדובר היה בחלק מהניסיון שלו לדרדר כתבות חדשותיות לא מחמיאות בחיפוש של גוגל על-ידי שימוש במילים או ביטויים מסוימים באופן חיובי. במקרה הזה, התאוריה גורסת, ג'ונסון ניסה לדחוק כתבות העוסקות בקשר שקיים לכאורה עם דוגמנית לשעבר. לפי ציוץ של אחד מיריבו הפוליטים של ג'ונסון, זה אכן מה שקרה כשחיפשו את הצירוף "Boris Johnson model" ביום חמישי האחרון - התוצאות הראשונות היו קשורות בהתבטאות של ראש הממשלה ולא ברומן עם הדוגמנית.

Within the space of an hour. This didn’t happen by luck. pic.twitter.com/Z6T7lCBdry