מאמן ה-NBA שתמך במחאה בהונג קונג וסיבך את הקבוצה עם הספונסרים מסין

מנג'ר קבוצת ה-NBA יוסטון רוקטס, דריל מורי, התנצל היום (ב') על ציוץ בטוויטר שלו שתמך במחאות בהונג קונג. מורי כתב שהוא לא התכוון לפגוע באוהדי NBA בסין, היכן ששותפיו הרבים עצרו את עסקיהם עם קבוצת הכדורסל של יוסטון.

נזכיר כי מורי צייץ בסוף השבוע בעד ההפגנות הרבות בהונג קונג כנגד השלטונות הסיניים באי הקטן, אך הספיק כבר למחוק את הציוץ מהחשבון שלו. עם זאת, מותג הספורט לי-נינג ומרכז כרטיסי האשראי של בנק הפיתוח שנחאי פודונג (SPD) הודיעו אמש (א') כי הם משהים את כל שיתופי הפעולה העסקיים שלהם עם הרוקטס.

"לא התכוונתי שהציוץ שלי יפגע באוהדי הרוקטס או חבריי בסין. בסך הכל השמעתי מחשבה אחת, מבוססת על פרשנות אחת, באירוע אחד מורכב", צייץ מורי היום וגם הוסיף כי הוא שוקל נקודות מבט שונות בכל הנוגע למחאה בהונג קונג. "ציוציי הם שלי ואינם מייצגים את דעת הרוקטס או ליגת ה-NBA", ציין מורי.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA.