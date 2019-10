ליאת בן ארי נעדרה מהשימוע של נתניהו, האם אמון הציבור בהליך נפגע?

הפרקליטה שהובילה את חקירות ראש הממשלה נעדרה מחלק גדול מהליך השימוע בתיקים. עו"ד ליאת בן-ארי, פרקליטת מחוז תל-אביב מיסוי וכלכלה, שליוותה את חקירותיו של בנימין נתניהו מראשיתן, נעדרה משתיים מתוך ארבע ישיבות השימוע בתיקי נתניהו.

אתמול (א') פורסם כי בן-ארי - שנכחה בישיבות השימוע שנערכו בשבוע שעבר ועסקו בתיק 4000, ואף הייתה מעורבת בדיון - לא תגיע לדיון בישיבת השימוע שנערכה היום ועסקה בעיקר בתיק 2000.

עו"ד שחר בן מאיר

יש הבדל בין לשמוע או לקרוא בפרוטוקול?

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס



העולם המשפטי מורכב מתחומים שונים: דיני נזיקין, חוזים, דינים חוקתיים ועוד. לעתים נולדים להם דינים חדשים (כך למשל מאמר מכונן, שכתב בשנת 1890 השופט העליון בארה"ב לעתיד לבוא לואי ברנדייס, ביחד עם סמואל וורן, בשם "The Right to Privacy", היווה את נקודת הפתיחה ליצירת דיני הפרטיות).

תיקיו הפליליים של ראש הממשלה בנימין נתניהו מספקים לנו אף הם, כמעט על בסיס קבוע, "ענפי משפט חדשים". אלא שאלה ברובם נמצאים על גבול הגרוטסקה. כך, בימים האחרונים עסוקים רוב כתבי המשפט בענף משפטי חדש, שהשם המתאים לו הוא "דיני חופשות שנתיות של פרקליטות מלוות". "ענף" משפטי זה, אשר בגינו הרשתות רועשות וגועשות, לא נוצר (כמו אצל ברנדייס) עקב מאמר אקדמי חדשני ופורץ דרך, אלא נוכח הסיבה הפרוזאית הבאה: הפרקליטה ליאת בן-ארי יצאה לחופשה שנתית

עו"ד שמחה רוטמן

מחזקת את הטענה ל"משחק מכור מראש"

עו"ד ליאת בן ארי / צילום: שלומי יוסף



בזמן האחרון הבינה מדינת ישראל כי לפחות בעיני שי ניצן, פרקליט המדינה, ישנה בפרקליטות עובדת חיונית ביותר, שבלעדיה לא ירים איש את ידו או את רגלו. הכוונה כמובן לפרקליטת מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן-ארי. תפקיד המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) עמד לא מאויש במשך זמן רב, אולם פרסום המכרז לתפקיד זה לא יכול היה להמתין ולו רגע אחד