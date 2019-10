דאגה לכורדים: הנושא היחיד שמגבש דמוקרטים ורפובליקנים נגד הנשיא טראמפ

שיחת הטלפון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם נשיא אוקראינה לא הקפיצה את ראשי המפלגה הרפובליקנית. העובדה שהנשיא משתמש בכספי משלמי המסים (סיוע חוץ), כדי לאיים על מנהיג מדינה זרה (זלנסקי) בתמורה לחיפוש רפש על מועמד פוליטי מולו, לא הוציאה את לינדזי גרהאם משלוותו.

רוב הפוליטיקאים הרפובליקנים נוטים לצמצום חשיפה בכל הקשור בחקירה הפוליטית שהחלה בבית הנבחרים נגד הנשיא.

אך כאשר זה מגיע למלחמת הכורדים בדאע"ש, להיותם של הכורדים בני-ברית ותיקים של ארה"ב (וגם של ישראל), וכאשר יש חשש לגורלם בעקבות ההיתר העקיף שנתן הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן לעשות בהם כאוות נפשו - כאן מצאו הרפובליקנים והדמוקרטים שפה משותפת.

"אני מתפלל למען בני בריתנו הכורדים, שננטשו באופן מביש על ידי ממשל טראמפ. המהלך יוביל לחזרתם של דאע"ש" כתב הסנאטור הרפובליקני גרהאם באחד מתוך סדרת ציוצים נגד המהלך שמוביל הנשיא טראמפ בימים האחרונים.

"אני מציע לנשיא טראמפ לשנות את החלטתו, כל עוד יש זמן לכך, לחזור למתווה 'אזור הביטחון', אשר עבד עד היום" הוא כתב בציוץ נוסף וגיבש הצעת חוק להטלת סנקציות חמורות על טורקיה במצב של פלישה טורקית לתוך סוריה. על הצעת החוק הוא החתים את שותפיו הדמוקרטים הבכירים.

