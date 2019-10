התוקף הנאצי מגרמניה: "המקור של כל הבעיות הם היהודים"

ברלין. "ביצרנו את עצמנו בתוך בית הכנסת והיינו מוכנים להילחם": כך אמרה הבוקר אחת מהמתפללות בבית הכנסת שהותקף אמש בהאלה, במהלך יום כיפור, על ידי פעיל ניאו-נאצי, שלאחר מכן הרג ביריות שני בני אדם והטיל טרור על עיר שלמה לפני שנתפס על ידי המשטרה. "במהלך התפילה שמענו לפתע פיצוץ... וראיתי עשן נכנס לתוך מסדרון הכניסה", סיפר מתפלל אחר לעיתון "בילד", "הסתכלנו בטלוויזיה במעגל סגור במה שקורה בחוץ. ראינו אותו מנסה להיכנס למבנה".

גם התוקף עצמו, פעיל ניאו-נאצי בשם שטפן בליאט, בן 27, שהוגדר כ"חסר-חברים ומכור לאינטרנט", שידר את מה שאמור היה להיות מסע רצח נגד יהודים באמצעות מצלמה שחיבר לקסדה שלבש. השידור הראה אותו מנסה לירות ארבע פעמים בדלת הכניסה הבלתי-שמורה של בית הכנסת, ומקלל כשהוא נכשל. מאוחר יותר ניסה גם לפרוץ את הדלת באמצעות מטען מאולתר. "הדלת המושיעה מהאלה", כינה הבוקר המגזין "שפיגל" את התמונות.

נראה כי בניגוד למקובל במוסדות יהודיים אחרים, בבית הכנסת הקטן בהאלה לא היתה כלל נוכחות משטרתית בכניסה. יושב ראש הקהילה מקס פרובוריצקי, התלונן הבוקר כי "לקח למשטרה יותר מעשר דקות להגיע", ומתפלל אחר שנכח במקום סיפר לכלי התקשורת "היינו בטוחים שהוא ייכנס תוך שתיים-שלוש דקות ויתחיל לירות. התקשרנו למשטרה כבר בהתחלה אבל הם פשוט לא הגיעו".

התגובה המאוחרת של המשטרה הובילה לכך שהתוקף המשיך אחרי התקיפה בבית הכנסת לירות בעוברים ושבים סמוך לו - אישה ליד בית הקברות היהודי הצמוד וגבר בתוך מסעדת "דונר" טורקית. הוא תיעד את הכל ב"לייב סטרים" ששידר ושיתף עם אחרים. לפי עדויות שונות, השידור שותף עם מאות פעילי ימין קיצוני.

החשוד ברח מהמקום לאחר חילופי אש עם שוטרים בהאלה, שבהם ככל הנראה נפצע קל, ונסע לפרבר של העיר - לדנסברג. שם נכנס למוסך, ובאיומי נשק חטף מונית. הוא גם ירה באחד העובדים שניסע למנוע ממנו לחטוף את המונית. לאחר מכן המשיך בנסיעה פרועה על הכביש המהיר, שם ביצע תאונה והתנגש עם משאית, מה שגרם למעצרו. לא ברור מה מצבו הרפואי.

כלי התקשורת שידרו קטעים מהתיעוד העצמי של בליאט, בו הוא מדבר לסירוגין באנגלית ובגרמנית, מכחיש את השואה ומגדף את היהודים כמקור לכל בעיות העולם. "שמי אנון (קיצור לאנונימי, כינוי בפלטפורמות מקוונות) ואני חושב שהשואה מעולם לא קרתה", הוא אומר בתחילה. הוא מקלל פמיניסטיות, זרים, נשים ומעל הכל יהודים. "המקור של כל הבעיות הללו הם היהודים", הוא אומר למצלמה בעודו נוסע בדרך לתחילת המתקפה בבית הכנסת.

This snippet of the footage gives a gruesome insight into his armoury and all the bombs he carried around during his terror attack! #Halle #Terror #News #Germany #Deutschland pic.twitter.com/77KuoFUugJ

לאחר מכן, הוא מתעד את ניסיון הפריצה לדלת, שהחזיקה מעמד למרות יריות ושימוש במטען נפץ מאולתר. הוא גם מתעד כיצד הוא יורה בגבה של אישה שהופיעה ברחוב ועברה לתומה מבלי להבין מה מתרחש. הוא ממשיך את הנסיעה ומקלל את עצמו. "הרגתי מישהו, ניסיתי להרוג אחרים ונכשלתי, כמו הלוזר שאני". הוא מתעד את עצמו כשהוא מדבר על הנשק שלו, על הרימונים שאיבד איפשהו באוטו, ואז כשהוא נכנס למסעדת "דונר" ויורה בגבר המתחנן על חייו. לאחר מכן הוא נאבק עם מעצור בנשק. לאחר שהתגבר עליו הוא מוודא הריגה. הוא מסיים את השידור כשהוא פצוע, ככל הנראה מחילופי ירי עם המשטרה לאחר הירי במסעדת ה"דונר". "זהו חברים, כאן המסע מסתיים, אני לא יודע אם אשרוד", הוא אומר.

#Exclusive #News: A #Nazi telegram page published the livestream of the perpetrator from the attack in #Halle in #Germany! We're the very first to officially report this outside of #Nazi telegram AND to verify the motive of the attack as political #right-wing #terror. pic.twitter.com/CIgnqCaMJe