הזוכים בפרס נובל לכלכלה: שלושה חוקרים בתחום העוני העולמי

הזוכים בפרס הנובל היוקרתי לכלכלה לשנת הם החוקרים אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר, הידועים בניסיונותיהם להקל על העוני העולמי, כך הכריזה היום (ב') האקדמיה למדעים בשבדיה.

הזוכים יחלקו פרס בסך 9 מיליון קרונות, שהם 915,300 אלף דולר.

אסתר דופלו היא כלכלנית החוקרת את הכלכלה היומיומית במדינות מתפתחות, והיא האישה השנייה שזכתה בתולדות הפרס. היא כלת פרס דן דוד לשנת 2013.

דופלו חוקרת סוגיות מיקרו-כלכליות במדינות מתפתחות, כולל ניהול משק בית, רכישת השכלה, גישה למימון, גישה לשירותי בריאות. כמו כן, היא חוקרת את ההשפעה של חקיקה מקומית על הסוגיות הללו. גם היא נוקטת בגישה של מחקרי שדה, לצד תצפיות בשדה, כדי להוכיח את טענותיה.

אבהיג'יט באנרג'י ואסתר דופלו נשואים, והיא הייתה הדוקטורנטית שלו. הם מכהנים כפרופסורים לכלכלה ב-MIT. במאמר שפרסמו לפני למעלה מעשור בשם "חיי הכלכלה של העניים" הם שמו לעצמם למטרה להסביר כיצד אנשים עניים מרוויחים כסף, וכיצד הם מוציאים אותו. הם הגדירו אנשים כ"עניים מאוד" כאלו שחיים על פחות מדולר ליום.

השניים גילו כי אפילו האנשים העניים ביותר מוצאים דרכים לחיות. באנרג'י ודופלו, שהתבוננו במחקרים כלכליים שעסקו בעניים ביותר ב-13 מדינות, הסיקו כי כשליש מהכנסת משק הבית יוצאת על דברים שאינם אוכל: טבק, אלכוהול, חתונות, הלוויות ופסטיבלים דתיים הם חלופות לצריכת קלוריות, כשרדיו וטלוויזיה פופולריים גם הם. אם מתבוננים בהוצאה על מזון מגלים כי העניים ביותר אמנם מתמקדים בדגן הזול ביותר - דוחן - אך מוציאים כסף גם על חיטה, אורז וסוכר.

פרופ' מייקל קרמר הוא כלכלן וראש קתדרת גייטס לחברות מתפתחות מאוניברסיטת הרווארד, המתמקד בנושאי צמצום העוני ואי השוויון במדינות מתפתחות. הוא חתן פרס מינץ לשנת 2018 על מחקרו ופועלו הציבורי לצמצום העוני ואי-השוויון.

הוא נבחר לאחד מ-50 המנהיגים הצעירים בעולם של הפורום הכלכלי העולמי, ולאחד מ-50 המדענים המובילים בארה"ב.

הזוכים בפרס הנחשק לשנת 2018 היו פרופ' וויליאם נורדהאוס מאוניברסיטת ייל ופול רומר מאוניברסיטת ניו יורק. רומר פיתח תאוריה שעוסקת באופן שבו השקעה במו"פ מעודדת צמיחה ואילו נורדהאוס ניתח את הקשר שבין התנהגות אנושית לשינויי אקלים.

הפרס בתחום הכלכלה חגג יובל השנה, אחרי שב-1969 הוא הוענק לראשונה. למעשה שמו הרשמי הוא "פרס הבנק השוויצרי לזכרו של אלפרד נובל", משום שהוא אינו אחד מהפרסים שעליהם הכריז אלפרד נובל בעצמו - ושניתנו לראשונה החל מ-1901 - אלא פרס שנולד מאוחר יותר, כ-58 שנים מאוחר יותר, וצורף לתהליך הבחירה ולטקסי הנובל הקיימים.

הליך בחירת הזוכה ידוע רק בחלקו: על פי המידע הרשמי, ועדת הפרס, המונה חמישה אנשים, שולחת בקשות לאלפי חוקרים במדינות רבות ומבקשת מהם להציע מועמדים. זוכים לשעבר בנובל וחברי האקדמיה השוודית למדעים רשאים להציע גם הם שמות. כל הצעה צריכה לכלול מידע תומך, אך אין קריטריון רשמי לבחירה. ועדת המחקר ממנה מומחים מטעמה ויחד איתם היא עוברת על ההצעות ובוחרת זוכה אחד, בהצבעה. אם ישנו תיקו בין שני מועמדים, יו"ר הועדה מכריע. ההחלטה הופכת לסופית רק אם אושרה על ידי האקדמיה השוודית למדעים.