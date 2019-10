פנס: ארה"ב וטורקיה הסכימו על הפסקת אש בסוריה

סגן נשיא ארה"ב מייק פנס אמר היום (ה') כי ארה"ב וטורקיה הסכימו על הפסקת אש בסוריה. ההודעה מגיעה לאחר פגישתם של פנס ופומפאו, שר ההגנה האמריקאי, עם נשיא טורקיה ארדואן במטרה לשכנע את טורקיה לעצור את המתקפה נגד הכורדים בצפון-מזרח סוריה.

"כל הפועלות הצבאיות של טורקיה בסוריה יופסקו, המבצע יחדול, והכוחות הכורדיים יאובטחו", אמר פנס. לדבריו, עם הפסקת המבצע בסוריה, וושינגטון תעצור את הסנקציות על אנקרה.



קודם לפגישה צייץ טראמפ על "חדשות נהדרות" שצפויות להגיע מהפגישה בטורקיה, כשאמר כי "מיליוני אזרחים צפויים להינצל".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!