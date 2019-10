ה"ברקזיט" מתרחק: ג'ונסון יוזם בחירות חדשות בבריטניה ב-12 בדצמבר

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נואש מהניסיון להעביר את הסכם ה"ברקזיט" שגיבש בפרלמנט הבריטי, וקרא הערב לבית הנבחרים לפזר את עצמו ולקבוע בחירות חדשות ב-12 בדצמבר. הנושא העיקרי על סדר היום של הבחירות, אם יתקיימו במועד זה, יהיה הסכם הפרישה מהאיחוד האירופי. ג'ונסון אמר את הדברים בדיון הערב בפרלמנט, וכעת על האופוזיציה בבית הנבחרים להכריע אם להקדים את הבחירות ביתר משנתיים. את המכתב פרסם ג'ונסון גם בעמוד הטוויטר שלו.

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F