בריטניה הולכת לסיבוב בחירות נוסף על הברקזיט ב-12 בדצמבר

אחרי חודשים ארוכים של עיכובים ועימותים פוליטיים סביב הליך הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי (ברקזיט), החליט אתמול (ג') הפרלמנט הבריטי ללכת לבחירות חדשות, שיתקיימו ב-12 בדצמבר 2019. מפלגת הלייבור שבאופוזיציה שינתה את עמדתה אמש ותמכה בבחירות המוקדמות, והפרלמנט הצביע בעד התאריך שהציעה הממשלה, ברוב של 438 תומכים מול 20 מתנגדים בלבד.

אלה יהיו הבחירות השניות בתוך שנתיים וחצי שיעסקו ישירות בברקזיט. בוריס ג'ונסון, שגיבש הסכם חדש עם בריסל לפני כשבועיים, מקווה כי התסכול שחשים רבים מתושבי הממלכה מהדחייה המתמשכת בפרישה מהאיחוד האירופי, ביחד עם ההישג שבעצם השגת הסכם חדש, יספיקו כדי להעניק למפלגה השמרנית ניצחון.

ג'ונסון יצטרך להתמודד עם איגוף מימין בדמות מפלגת הברקזיט החדשה, בראשות נייג'ל פאראג', שהיה אחד הקולות הבולטים שעודדו את הציבור הבריטי להצביע בעד הפרישה במשאל העם בעניין שהתקיים ביוני 2016.

לפי הסקרים האחרונים, השמרנים בראשות ג'ונסון מקבלים כ-37% מהקולות, בעוד פאראג' זוכה ל-12% תמיכה. פרשנים העריכו בעבר כי שתי המפלגות עשויות לרוץ יחד, תחת ההתחייבות להוציא את בריטניה מהאיחוד, אולם ג'ונסון פוסל זאת בשלב זה.

משמאל, הבחירות יהיו שעת המבחן של מנהיג מפלגת הלייבור ג'רמי קורבין, שנחשב לסמן שמאלי במפלגה, הואשם בעמדות אנטי-ישראליות הגולשות לעבר אנטישמיות והביא לגל פרישות של חברי פרלמנט יהודים מהמפלגה. אתמול אמר קורבין כי "השמרנים חושבים כי הם נולדו לשלטון, ודואגים רק למיעוט פריבילגי... אנחנו נציג את הקמפיין הרדיקלי ביותר והשאפתני ביותר לשנות את המדינה באופן שבריטניה טרם ראתה. זו ההזדמנות שלנו לבנות מדינה לרוב, ולא למיעוט". המפלגה אינה מתנגדת לברקזיט, אולם הודיעה כי ברצונה להגיע ל"הסכם יציאה רך" שכולל הישארות באיחוד המכסים של האיחוד, בין השאר. הסקרים האחרונים חזו לה 23% בלבד.

מי שמעוניינים לטרפד את הברקזיט לחלוטין הם הליברל-דמוקרטים, שהתחזקו בסקרים בחודשים האחרונים. מנהיגתם ג'ו סווינסון אמרה אתמול בפרלמנט כי "הבחירות הקרובות הן ההזדמנות הטובה ביותר שלנו לעצור את הברקזיט. בסקרים שהתקיימו בשבוע שעבר קיבלה המפלגה 18% תמיכה.

האיחוד האירופי, מצדו, אישר אתמול רשמית את דחיית הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי ממחר, 31 באוקטובר 2019, ל-31 בינואר 2020 לכל המאוחר. ההארכה היא גמישה, ובריטניה תוכל לפרוש גם לפני כן, אם תאשר את ההסכם שגובש בין הצדדים. נשיא המועצה האירופית, דונלד טוסק, פנה למחוקקים הבריטים דרך הטוויטר ואמר כי "ייתכן שזו תהיה ההארכה האחרונה".

MPs back early general election on 12 December



Ayes: 438

Noes: 20



If passed by the Lords, as expected, it will be the UK's first December general election since 1923



Live updates: https://t.co/M1K6eGm7oD pic.twitter.com/EK0nJSllzf