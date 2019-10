סמסונג חשפה קונספט חדש של טלפונים מתקפלים באופן אנכי

סמסונג סיפקה הצצה לקונספט חדש של טלפונים מתקפלים, במסגרת כנס המפתחים שלה שנערך אמש (ג'). בסרטון שהציגה נראה טלפון שמתקפל באופן אנכי, בתנועה דומה לשל מכשירי ה"צדפה" שהיו פופולריים בעבר. החברה השיקה בחודש שעבר את המכשיר המתקפל "גלקסי פולד", אשר מתקפל באופן אופקי. החברה הצהירה שהיא "חוקרת" את הקונספט החדש, ולא ברור עדיין אם היא מתכננת להוציא אותו באופן מסחרי.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ