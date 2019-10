טוויטר תאסור פירסום מודעות פוליטיות החל מ-22 בנובמבר

מנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, הודיע לפני זמן קצר (ד') כי פוליטיקאים לא יוכלו לפרסם מודעות ברשת החברתית. המדיניות החדשה, שתיושם בכל העולם, תיכנס לתוקף ב-22 בנובמבר. החברה מתכננת לפרסם את המדיניות החדשה שלה בשבועות הקרובים.

דורסי צייץ כי "מסרים פוליטיים מקבלים חשיפה כשאנשים מחליטים לעקוב אחר משתמשים אחרים או לצייץ ציוצים מחדש. תשלום בעבור תפוצה רחבה יותר כופה מסרים פוליטיים על אנשים ולא מאפשר להם להחליט בשביל עצמם. אנחנו לא חושבים שכסף צריך להשפיע על ההחלטה הזאת".

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵