אפל TV כבר פה: האם נטפליקס וחברות הטלוויזיה הישראליות צריכות לדאוג?

לוח השידורים נהיה צפוף יותר ויותר: שירות הסטרימינג של אפל, אפל TV פלוס, עלה לאוויר ביום שישי האחרון. הוא אומנם לא מטלטל את תפריט הצפייה העמוס ממילא, אבל לאור הענקית שעומדת מאחוריו, ראוי לבחון האם מדובר במהפכה של ממש או בבשורה צנועה שהיא בבחינת עוד ערוץ בספריית תוכן ותו לא.

השירות, שהושק ביותר מ-100 מדינות, מציע תכנים מקוריים שכרגע מסתכמים ב-9 סדרות וסרטים, חלקם לילדים, ובמחיר של 18 שקל לחודש (ובחינם לשנה לצרכנים שרכשו מכשיר של אפל בשנה האחרונה, בכפוף להרשמה בטווח של 3 חודשים מהקנייה). הצופים בארץ יוכלו לצפות בתכנים עם כתוביות בעברית ולבחון את השירות במהלך שבוע חינם של התנסות.

נוגסים בתפוח עלויות שירותי הסטרימינג לצרכן

לפי דיווחים, אפל השקיעה כ-6 מיליארד דולר בהפקת תכנים, כשלפחות בשלב הראשון היא לא מתכוונת לרכוש זכויות שידור מספקים חיצוניים. כדי לחפות על דלות החומר ביחס למתחרים, אפל נעזרת בשמות נוצצים דוגמת ג'ניפר אניסטון, ריס ווית'רספון או אופרה ווינפרי, החתומים על הפקות המקור שלה.

התחרות בסטרימינג תקבל חיזוק נוסף עם ההשקה הצפויה והמסקרנת של דיסני (ב-12 בנובמבר), עם שירות דיסני פלוס שיציע הרבה יותר תכנים הכוללים סרטים וסדרות מבית היוצר של דיסני שמטבעו כולל מותגים בעלי שמות נוצצים דוגמת "מלחמת הכוכבים". אפל הזדרזה, ולא במקרה, להשיק את השירות שלה לפני הענקית האמריקאית רווית התוכן. אפל ידועה אומנם כמערכת סגורה בהוויה שלה, אבל לא בכל הנוגע לתכני השירות שזמינים לצפייה באמצעות אפליקציית אפל TV הם יהיו זמינים לא רק במכשירי אפל. דרך נוספת לצפות בתכנים היא באתר tv.apple.com. בכל מקרה, מדובר במנוי משפחתי (לעד 6 משתמשים).

המילה האחרונה לא נאמרה: במאי 2020 תיכנס שחקנית משמעותית נוספת לתחום - ענקית התוכן HBO, שתשקיע גם היא תוכן אפליקטיבי. תחת הכותרת "HBO MAX" יאוגדו יותר מ-10,000 שעות של תכני רכש ומקור בתמורה ל-15 דולר בחודש. בין השמות הנוצצים שייכללו בספריה הענקית הזו גם הסדרות "חברים" ו"סאות' פארק", לצד תכני מקור, דוקו וריאליטי.

כולם מאחורי נטפליקס

שירות סטרימינג אחר שכבר עשה עלייה מארה"ב לישראל הוא אמזון פריים וידאו. גם כאן הצפייה היא דרך אפליקציה ייעודית. התכנים כוללים סדרות וסרטים, לרבות סדרות המקור של אמזון, והוא חינמי לחברי הפריים של אמזון.

אלא שבעולמות התוכן, מעל כולן ניצבת בגאון הענקית נטפליקס. מחירי המנוי שלה לקהל הישראלי יקרים יותר משלוש המתחרות הללו, אבל היצע התכנים שלה גדול יותר בהתאם. המנויים הישראלים משלמים מ-33 שקל ועד 61 שקל לחודש לפי מספר המנויים (30 ימי התנסות חינם למצטרפים חדשים).

האם ההשקה של אפל צריכה להדאיג את נטפליקס או את חברות הטלוויזיה הישראליות? בשלב זה לא. מדובר בעוד ערוץ תוכן איכותי ומעניין שעולה פחות ממנוי חדשי ל-VOD ואפילו פחות מהמחיר להשכרת סרט ל-24 שעות. ההערכה היא כי השירות הזה בתצורתו הנוכחית יכול להיות בשיקולי הצרכן בבחינת "שיהיה", זאת למרות שהמחיר הסמלי הוא מתעתע במובן מסוים: אומנם מדובר במחיר של מנה פלאפל, רק 18 שקל בחודש, אלא שהוא מצטבר להוצאה של 216 שקל בשנה. יתרה מכך, כשהוא מושווה לנטפליקס על היצע התוכן שלה, מדובר בפחות מחצי המחיר, אולם בהרבה פחות ביחס התמורה לכסף.

השוואה בין תכני השירות של נטפליקס לאפל TV בשלב זה לפחות אינה רלוונטית, ועדיין, כניסה של אפל לעולמות הללו היא מהלך שלא ניתן להתעלם ממנו: כשענקית כמו אפל בוחרת להיכנס לעולמות התוכן, יש להניח שהיא לא תסתפק לאורך זמן במעמד של "עוד ערוץ ב-VOD". לא מן הנמנע כי על הדרך, אפל תדחוף את מוצרי הטלוויזיה שלה, לרבות הסטרימר שמחירו בישראל מתחיל ב-850 שקל.

HOT עדיין לא אמרה את המילה האחרונה

גם HOT ו-yes בשלב זה לא צריכות להיות מודאגות מאפל TV, אבל הן כמובן חייבות להיות עם האצבע על הדופק. נכון לעכשיו, במקום לשדר דאגה הן ימשיכו לזרום עם התכנים החדשים ולעודד גישה לאפליקציות התוכן דרכן (בדומה לכפתור הייעודי בשלט של פרטנר ושל סלקום TV לתכני נטלפיקס), אבל גם ל-HOT וגם ל-yes כבר ברור כי המעבר לשידורי האינטרנט יוסיף להתחזק, והתחרות על הצופים תעבור לזירה הבינלאומית.

בארה"ב כבר מדובר באיום של ממש על חברות הכבלים, שחוות, רבעון אחרי רבעון, נטישה המונית של צרכנים שמבינים שאת התוכן שלהם הם יכולים לצרוך אחרת. צעד ראשון בכיוון היה השקת שירותי הצפייה שלהן באינטרנט במתכונת של מסלול צר בתכנים: Next של HOT וסטינג של yes.

בשבוע שעבר השיקה yes פלטפורמת שידורים אינטרנטית שכוללים גם שיתוף-פעולה עם אפל. המהלך עליו הכריזה yes משקף את התכוניות של החברה לעבור לשירות מלא על גבי האינטרנט במקום שירותי הלוויין שלה כיום.

בנוסף, לצד השמועות בארה"ב כי אפל TV בוחנת מיזוג עם נטפליקס במהלך שיטלטל את הענף כולו, נדמה כי גם אם מדובר כרגע ב-9 סדרות בלבד של אפל, דריסת הרגל שלה בתחום היא שצריכה להדאיג, יותר מאשר התוכן עצמו.

אפל רחוקה מלהציע מוצר אטרקטיבי, בינתיים

אפל היא בראש ובראשונה חברת טכנולוגיה, ונראה כי את הצעדים הראשונים שלה אל תוך עולם שיווק התוכן היא עושה עם תפיסת העולם של השקה ושיפור תוך כדי תנועה. זאת הסיבה שההערכה היא כי הצעד המשמעותי שעושה אפל הוא עצם ההשקה. אפל למעשה מסמנת יעד, מתוך הבנה שעולם הטלוויזיה כולו עובר לדיגיטל, ומי שחפץ חיים חייב להיות שם.

אבל בשונה מפיתוח אפליקציה, פיתוח תוכן טלוויזיוני דורש זמן רב מהרגע בו הוא מגיח לעולם כרעיון ועד לרגע שהוא מוגש ערוך וגמור לקהל. ולכן, בין היתר, אפל רחוקה עדיין מלהציע מוצר אטרקטיבי.

התוכן שאפל מציעה בשלב הזה כולל 9 סדרות בלבד, ומבחינת קהלי היעד אליהם הוא מכוון, יש תחושה של ירייה לכל הכיוונים: קצת תוכן לילדים עם הסדרה "Snoopy in the space" שפורטת על החיבה הכלל-עולמית לדמותו החביבה של סנופי. קצת לז'אנר "כל המשפחה" עם הסדרה "מלכת הפילים". חובבי הפנטזיה יקבלו את ליטרת הבשר שלהם עם הסדרה "See" המספרת את סיפורו של הלוחם אקוומן וילדיו, תאומים בעלי חוש ראייה שנולדו לעולם שבו האנושות איבדה את היכולת לראות. אבל כנראה שאת רוב הזי'טונים בהשקה אפל שמה על הסדרה "The morning show" בכיכובן של השחקניות ג'ניפר אניסטון וריס וויתרספון, שאמורה לספר על המתרחש מאחורי הקלעים בתוכניות הבוקר.

הקהל הישראלי איננו יוצא דופן מבחינת תמהיל הסדרות שהוא מקבל: בכל העולם השירות כולל כרגע 9 סדרות בלבד. כל הסדרות מתורגמות לעברית, כך שהשפה לא תהווה מחסום בצריכת השירות כפי שהיה בתחילת הדרך בישראל. נזכיר כי הקפיצה הגדולה של נטפליקס בארץ התרחשה רק לאחר שמגוון התוכן הרחב שלה הוגש מתורגם לעברית.