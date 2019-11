בעיצומה של עדות השגרירה טראמפ צייץ: הרסה כל מקום שהיתה בו

בשימוע פומבי בוועדת המודיעין של בית-הנבחרים, הערב (ו'), תיארה מארי יובאנוביץ', שגרירת ארה"ב באוקראינה, כיצד נשיא ארה"ב התנכל לה באופן אישי ופוגעני במהלך כהונתה, כאשר יו"ר הוועדה, אדם שיף, קטע את עדותה וביקש ממנה להגיב על ציוץ טרי של טראמפ, שאך זה עלה לרשת, בזו הלשון:

"בכל מקום שבו הוצבה מארי יובאנוביץ קרה משהו רע. היא החלה בסומליה. ומה קרה שם? ובואו נעבור לאוקראינה, שבה הנשיא החדש, בשיחת טלפון עמי, מתח עליה ביקורת. זכותו המוחלטת של נשיא ארה"ב היא למנות שגרירים".

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.