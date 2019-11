היועץ לבטחון לאומי לשעבר בולטון: טראמפ חסם לי את חשבון הטוויטר

היועץ לבטחון לאומי לשעבר ג׳ון בולטון חשף היום בטוויטר: טראמפ חסם לי את חשבון הטוויטר למשך חודשיים.

בשני ציוצים שכתב בשעה האחרונה, ציין בולטון כי מאז שהתפטר מתפקידו כיועץ לביטחון לאומי לא הצליח להתבטא ברשת הטוויטר בשל חסימת חשבונו.

לדבריו, הייתה זו פעולה מחושבת של הבית הלבן. "מתוך חשש שלהם שאני אדבר את אשר על ליבי? למי שחשב שירדתי למחבוא, תתאכזבו", הוא כתב.

We have now liberated the Twitter account, previously suppressed unfairly in the aftermath of my resignation as National Security Advisor. More to come.....

Re: speaking up -- since resigning as National Security Advisor, the @WhiteHouse refused to return access to my personal Twitter account. Out of fear of what I may say? To those who speculated I went into hiding, I’m sorry to disappoint!