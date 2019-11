הרשמה מראש, פטור ממע"מ ואיך לקנות בצורה ירוקה: 10 טיפים צרכניים לקראת בלאק פריידיי

"הנה זה מתחיל!!!" זועקות הפרסומות שמתקיפות אותנו מכל כיוון לקראת בלאק פריידיי שיתרחש מחר. חלק גדול מההנחות כבר בעיצומן וחלקן נאמנות לרעיון המקורי של ההנחות שלפני חג ההודיה והם יוענקו רק מחר (שישי).

אין ענף שלא בפנים - מהנחות על ביטוח, עבור בהנחות על כרטיסי טיסה, חופשה בבית מלון, על מכוניות, על אלכוהול וקפה וכמובן על כל המוצרים שצריך יותר או פחות - מגאדג'טים ועד כיסוי לסלולרי, מכשירי חשמל, פריטי אופנה, כלי בית, משקפיים, קוסמטיקה ועד הקניות בסופרמרקט. הכול בהנחה. המתקפה הזו שב-4 השנים האחרונות צוברת תאוצה ואינה פוסחת על אף קמעונאי ישראלי (כמעט) מובילה לא רק לסחרחורת אלא שהיא מחייבת את הצרכנים להיות מפוקסים ומדויקים אם בכוונתם לקחת חלק במספרים האסטרונומיים שידווחו בסיכומי ימי המכירות - מיליארדי שקלים של קניות, בחנויות הפיזיות (ששם בכלל הכול התחיל בתחום מוצרי החשמל), בחנויות האונליין, בארץ ובחו"ל. המשחק לא פוסח על אף ערוץ מכירתי. לקראת "היום הגדול" מספק "גלובס" 10 עצות וטיפים שכדאי לקחת בחשבון רגע לפני שלוחצים על מקש אישור הקנייה או שמגהצים את הכרטיס.

1. הטיפ הראשון והבסיסי, שתקף לא רק בימי ההנחות הללו הוא לעצור לשנייה ולבדוק עם עצמכם - האם יש לי צורך של ממש במוצר הזה או שהקנייה נעשית לשם קידוש ההנחה? ההמלצה היא להתמקד בראש במוצרים שאתם באמת צריכים ולחפש את ההנחה המשתלמת ביותר עבורם, היערכות עם רשימת קניות או הכנסת מוצרים לסל הקניות מראש באתרים עשויה לעשות לכם את הסדר הרצוי.

2. השוואת מחירים - כמו תמיד, זהו כלל אצבע שתקף בעיקר לאור מבול ההנחות והפרסומים שחלקם מבלבלים לאור העובדה שלא תמיד ברור עד כמה המחיר המובלט משקף הנחה דרמטית או לא. השוואת המחירים צריכה לעשות בכמה חזיתות ומחובתנו להקדיש לה זמן - אם התבייתתם על מוצר מסוים, על בסיס מספר הדגם קל לחפש אותו באתרים אחרים, בזירה הבינלאומית ובזירה המקומית. בעת ההשוואה זכרו לשקלל את המחיר הסופי הכולל את מחיר המשלוח ואת המסים.

3. פטור ממס - כל עוד הוא קיים מדובר בסוכריה נחמדה עבור הצרכנים - בקניה בסכום של עד 75 דולר (לא כולל דמי משלוח) קיים פטור ממלא ממע"מ מס קנייה ומכס. מוצרים שמחירם נע בין 75 ל-500 דולר יהיו חייבים במע"מ ובמס קנייה המשתנה בהתאם לסוג המוצר (מפורט באתר רשות המסים). בקנייה מעל 500 המוצר יהיה מחויב במכס, במע"מ ובמס קנייה.

שימו לב שפיצול חבילות לא תמיד יעקוף את הפטור: לפי רשות המסים, שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות - ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל ומסי הייבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד. יש עוד תשלומים? בבחירת משלוח דרך חברות שילוח (בלדרות) הקונים עשויים לקבל דרישה לתשלום עבור אחסנה (בעיכוב במסירה) או עמילות מכס - כדאי לבדוק את כל התשלומים הללו מראש.

4. עלות המשלוח - לפעמים היא יקרה ומורידה את החשק ואת הכדאיות של המוצר. אמזון נמצאת במבצע שילוח חינמי בקנייה מ-49 דולר (על מוצרים רבים) וגם אתרים רבים אחרים יקדמו את המוצרים שלהם דרך השילוח החינמי. אם חשקה נפשכם במוצר שלא משולח לארץ או שהשילוח יקר להחריד, שווה לבדוק שילוח דרך כתובת אמריקאית שמציעים אתרים שונים דוגמת DEALTAS או USHOPS. גם הם יציעו מבצעים על שילוח שמחירו נקבע לפי משקל החבילה.

5. יש החזר כספי? בדקו את האפשרות לקבל החזר כספי המהווה נגזרת ממחיר הקנייה. גם כרטיסי אשראי מסוימים מציעים קאש בק וגם באמצעות קנייה דרך אתרי קאש בק שונים. הרעיון הוא שמקבלים החזר כספי או זיכוי לקנייה עתידית מבלי להתאמץ. חברות כרטיסי האשראי שהן הנהנות העיקריות מימי הקניות הללו מציעות גם בונוסים גדולים יותר: לקוחות בנק הפועלים שיש להם כרטיס אשראי של הבנק זכאים ל-50 דולר הנחה בקנייה ב-100 דולר באמזון (למוצרים המשתתפים במבצע עד ל-1.12), לקוחות כרטיס האשראי מקס זכאים ל-20 דולר הנחה בקנייה ב-60 דולר באמזון, כאל תציע החזר של 5 דולר לקונים בעלי אקספרס ב-35 דולר.

6. לפרגן לסוחרים הישראלים - לא במקרה מגדירים הסוחרים הישראלים את ימי המכירות של נובמבר (כולל סייבר מאנדיי שיתרחש ביום שני ה2.12) כימי השיא של השנה שכבר נתנו פייט לקניות שהישראלים עורכים סביב חגי תשרי או פסח. יש לכך סיבה: בשנים האחרונות רבים מהסוחרים הפשילו שרוולים והם נערכים עם הנחות של ממש. בחלק מהמקרים מדובר על מוצרים שהספקים מייבאים במיוחד לבלאק פריידיי (מה שמקשה להשוות למחיר שלפני ימי ההנחות) ובחלקם המטרה לחסל את המלאי מובילה להנחות עמוקות. בכל מקרה שווה לבדוק מה מציעים גם הסוחרים בארץ לפני שרצים לרעות בשדות זרים - הדבר תקף בעיקר כאשר מדובר במוצרים שמחירם גבוה מ-75 דולר וממילא נידרש לשלם מע"מ, או ברכישה של מוצרי חשמל גדולים שראשית ההובלה עשויה ליקר אותם משמעותית ושנית למנוע מבוכה עם חוסר התאמה לחשמל המקומי. גם נושא האחריות חייב להילקח בחשבון כפקטור בשיקול ואותו כדאי לבדוק מראש.

7. החזרות - רגע לפני שמשלימים את הקנייה באונליין הציצו מהם תנאי החזרת המוצרים, האם השילוח חזרה הוא חינמי, מגבלת הימים וכד'.

8. מי האתר שממנו אתם רוכשים? אמנם את עיקר הקניות רוב הצרכנים מבצעים באתרים הבולטים כמו עליאקספרס, איביי, אמזון, נקסט, אסוס או איי הרב, אבל הם לא לבד. אתרים רבים מציעים הנחות ומוצרים שווים שכדאי להכיר. אם נקלעתם לאתר שלא מוכר לכם, שווה לערוך חיפוש קצר בגוגל לבדוק את אמינותו ולחפש גם חוות דעת של גולשים אחרים ברשתות החברתיות. גם אמצעי תשלום מאובטח למשל דרך פייאפל יכול להוות תעודת ערבות לתקינות האתר.

9. הרשמה מראש - רבים מהמבצעים מיועדים לחברי מועדון או למצטרפים חדשים. לפני שמוסרים בנדיבות את הפרטים האישיים שלכם לטובת הנחה עצרו ובדקו מה קובעים תנאי התקנון (למשל הצטרפות חינמית ותשלום לאחריה), האם פרטיכם מועברים לגורם שלישי, ובכלל הימנעו ממסירת פרטים שלא לצורך. בלאק פריידיי הוא לא רק ההזדמנות להיפטר ממלאי או לקנות בזול, אלא גם הזדמנות להונאות. היו חשדניים לגבי באנרים פרסומיים שמזמינים אתכם להיכנס לאתר כזה או אחר או לגבי קופונים שנשלחים אליכם במייל. חשדנות יתרה הפנו למיילים שדורשים מסירת פרטים עם כתובת שדומה מדי לגוף כמו פייפאל או איביי - מדובר במיילים פישינג שמטרתם לצוד את המידע שלכם לשימוש זדוני.

10. ומה עם הסביבה? חגי הקניות הם העונש של הסביבה. לא רק עם הצרכנות העודפת של מוצרים מיותרים (מוצרים שהם זיופים בשקל שלא יחזיקו מעמד למשל) אלא גם בהיבט של שינוע המוצרים והאריזה העוטפת אותן (הררי ניילון ופלסטיק). יש מיזמים שצצים ברשתות החברתיות בהיבט הזה - כך למשל מכירת יד שנייה של מוצרים שבהם אפשר למצוא את הפריטים שתכננתם לרכוש. המיזם Buy Nothing Day שמביע מחאה נגד תרבות הצריכה מציע ללכת על המוטו "Shop Less Live More".