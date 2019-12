סין נגד באטמן: למה הורדה התמונה של גיבור העל מהרשתות החברתיות

חברת הקומיקס DC הורידה פוסטר של באטמן מהרשתות החברתיות שלה, פחות מיום לאחר שהעלתה אותו. הפוסטר נועד לקדם חוברת חדשה של באטמן, אך לאחר ביקורת סינית שטענה שהאומנות מעודדת את ההפגנות שנערכות בהונג קונג, החברה מיהרה והורידה אותו.

התמונה, שנוצרה על ידי רפאל גראמפה, מראה את היורשת של באטמן מחזיקה בבקבוק תבערה כאשר מאחוריה כתוב "העתיד הוא צעיר". התמונה נועדה לקדם את הסיפור "האביר האפל חוזר: הילד הזהוב", שעוקב אחרי עלילתה של באטוומן החדשה. הקומיקס נכתב על ידי פרנק מילר, כותב קומיקס מפורסם, שכתב בין היתר את הקומיקסים שהיוו השראה לסרטים "300" ו"עיר החטאים". אחד הספרים שכתב לבאטמן, "האביר האפל חוזר", נחשב עד היום לאחד מהסיפורים הטובים ביותר של באטמן והשפיע רבות על הדרך שבה הדמות התפתחה בשנות ה-80 והלאהה, וכן היה השראה ישירה לגרסה החדשה של באטמן בסרט "באטמן נגד סופרמן", שם גילם אותו בן אפלק.

התמונה נעלמה מהחשבונות של DC ברשתות החברתיות, ולמרות שלא ציינה סיבה רשמית למהלך, ההנחה היא שמדובר בתגובה לביקורת החריפה שהתמונה גררה ברשתות החברתיות הסיניות.

"לא משנה מה הסיבה, מי ששם תמונה שכזאת בזמנים שכאלה - יש לו משאלת מוות", כך אמר אחד המבקרים כנגד התמונה, ברשת החברתית Weibo. משתמש אחר רשם: "הבגדים השחורים מייצגים את הונג קונג, המסיכה מייצג את הונג קונג, בקבוק התבערה מייצג את הונג קונג - מה פה לא מייצג את הונג קונג???". האמירה הזאת היא התייחסות לכך שעל מנת להימנע מעונשים וזיהוי, רבים מהמפגינים לובשים שחור ומכסים את הפנים שלהם במסכות - כמו באטמן ובאטוומן, שמנסים לשמור על זהותם האמיתית בסוד. המבקרים גם טענו ששם הקומיקס, "הילד הזהוב", הוא התייחסות ל"צבע הלא רשמי של ההפגנה" - צהוב.

מאז הורדת הפוסטר, נראה שאי אפשר למצוא התייחסויות לפוסטר ברשת החברתית Weibo - מה שכנראה מרמז על כך שמפעילי הפלטפורמה חסמו כל אפשרות לדבר על הנושא בצורה ישירה.

התמונה גררה ביקורת גם בעיתונות הכתובה - כך, בעיתון "The Global Times" (אחד העיתונים בבעלות הממשלה הסינית), נטען ש-DC "מרמזת על תמיכתה במתפרעים מהונג קונג" על ידי פרסום התמונה.

עם זאת, גם הורדת התמונה לא התקבלה בשקט: "נראה שסין שולטת בעולם", רשם משתמשת בטווטר, "העתיד הוא צעיר? לא. העתיד הוא צנזורה". משתמש אחר רשם: "האם עכשיו באטמן אוהב כסף יותר מאשר צדק?". אכזבה רבה נרשמה מההתנהלות של DC וזכתה לתגובות כמו "באמת חשבתי שיש להם עמוד שדרה. חבל".

