אחרי ההתרחבות המסיבית: רשת הפארם של שופרסל תתחיל בסגירת סניפים

שנתיים אחרי ששופרסל רכשה מידי המשביר את רשת ניו-פארם וביצעה שידרוג ומיתוג מחודש לסניפיה תחת המותג Be, החברה תחל במהלך של סגירת סניפים מפסידים ב-2020, כך נודע ל"גלובס". ככל הידוע, מדובר בשלב הנוכחי על סגירה של כחמישה סניפים שתתבצע במהלך השנה הקרובה. מטרת המהלך: להיפטר ממיקומים נחותים והפסדים. סגירה שכזו תביא אמנם לקיטון בהכנסות של רשת הפארם, אך היא צפויה לתרום לשורות הרווח.

ניתן להעריך כי הסניפים שייסגרו יהיו סניפים שפעלו תחת ניו-פארם בימים שנשלטה על ידי קבוצת המשביר במיקומים חלשים יותר. בהתאם, שופרסל נמנעה מלבצע בהם השקעות משמעותיות לאחר הרכישה, כך שרק השילוט בהם הוחלף והם לא עברו שיפוץ מסיבי. בניגוד לסניפים של מובילת השוק סופר-פארם שלאורך שנים השכילה לבחור מיקומים אסטרטגיים והפכה לעוגן של מרכזים מסחריים רבים, היסטורית ניו-פארם התפשרה על מיקומים נחותים, שחלקם "מדממים" באופן עקבי.

בחודש האחרון מלאה שנה להשקה של רשת Be ושנתיים לרכישתה מידי המשביר תמורת 126 מיליון שקל. במהלך תקופה זו נפתחו 20 סניפים חדשים של הרשת שהחלה את דרכה עם כ-63 סניפים. באפריל האחרון בראיון ל"גלובס" העריך מנכ"ל Be אורי וטרמן כי הרשת צפויה לסיים את 2019 עם כ-95 סניפים, ואילו בשבוע שעבר, בסיכום הרבעון השלישי של השנה דיווחה שופרסל כי Be מונה 83 סניפים. בינתיים היא עדיין מהווה משקולת עבור שופרסל כשההפסדים התפעוליים של פעילות זו מעמיקים ומתקרבים בתוך פחות משנתיים לכ-100 מיליון שקל.

גרסתה הקודמת של Be, ניו-פארם, עמדה במשך תקופה ארוכה "על המדף" והציגה תוצאות חלשות במשך תקופה עד ליום שבו נמכרה לידי שופרסל. אמנם כיסיה של שופרסל עמוקים בהרבה מאלה של המשביר, אך תוצאותיה הכספיות של הרשת לפני הרכישה, שנעו בין שורה תפעולית שלילית לרווח תפעולי של מיליוני שקלים בודדים, מציבות אתגר ברור גם עבור שופרסל, כשבענף עדיין סקפטיים בנוגע להערכה של שופרסל על האפשרות שתעבור לרווח בסוף 2020.

על רקע פרסום דוחות שופרסל בשבוע שעבר אמר מנכ"ל הקבוצה איציק אברכהן כי "תמיד כולם לחוצים. היו איתי לחוצים גם כשהלכנו להקמת המרכז הלוגיסטי בשוהם. גם במגזר הפיננסים אמרתי שתהיה לנו שנת מעבר ואנחנו נביא תוצאות, ואנחנו מביאים תוצאות. בינתיים בכל לוחות הזמנים שאמרתי שנגיע אליהם ונעמוד בהם, הוכחנו שנעמוד בהם כולל ב-Be, צריך סבלנות למי שרוצה תוצאות".

שופרסל הציגה עלייה רבעונית של 38% בהכנסות פעילות הפארם שלה, באמצעות רשת Be, שהגיעו ל-189 מיליון שקל, וזאת בזכות פתיחת סניפים חדשים ועלייה בהכנסות מחנויות זהות. אולם פעילות הפארם המשיכה להעיב על רווחיה של רשת הקמעונאות הגדולה בישראל, כשבסיכום רבעוני גדלו הפסדיה התפעוליים ל-12 מיליון שקל, לעומת 10 מיליון שקל ברבעון המקביל. את המגמה הזאת מייחסת שופרסל ל"המשך פריסה והגדלת בסיס הלקוחות של הרשת, מיתוג מחדש, הרחבת סל המוצרים, פתיחת סניפי קונספט ושדרוג סניפי הרשת".

האפקט השלילי של פעילות Be על דוחות שופרסל בא לידי ביטוי בעוצמה גדולה יותר בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2019, ובנסיבות דומות למגמה הרבעונית, הפסדיה התפעוליים הוכפלו והגיעו ל-40 מיליון שקל, לעומת 19 מיליון שקל בין ינואר לספטמבר 2018.

גם יו"ר קבוצת שופרסל, מאוריסיו ביאור הצהיר על רקע פרסום הדוחות כי הוא מאמין ברשת: "אמנם בטווח הקצר זה מפריע לנו וזה פוגע בנו מבחינת הרווחיות, אבל זה יהיה אחד ממנועי הצמיחה העתידיים שלנו ואנחנו משקיעים בו ואופטימיים לגבי ההמשך".

מהחברה לא נמסרה תגובה לדברים.