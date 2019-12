סופר-פארם מתחילה למכור מזון טרי: כל הפרטים על תת-הרשת החדשה שתיפרד מבתי המרקחת

סופר-פארם מתניעה את הרשת החדשה שהיא מקימה תחת השם "דיילי", שבה תשווק לראשונה מזון טרי. ל"גלובס" נודע כי הסניף הראשון של הרשת ייפתח במתחם הבורסה ברמת גן בשטח של 250 מ"ר במהלך הרבעון השני של 2020, ואילו החנות השנייה תפתח בשטח המסחרי במגדל עזריאלי שרונה בתל-אביב.

הסניפים החדשים יפעלו בפורמט שונה מזה של סופר-פארם: גודלם יהיה כמחצית מהגודל הסטנדרטי של הסניפים כיום, והם יורכבו ממחלקה קדמית של מזון טרי מוכן כמו סלטים, כריכים ומאפים; ממחלקת מוצרי טואלטיקה; ומבית מרקחת. מוצרי הקוסמטיקה שמאפיינים את סניפיה המסורתיים יישארו בחוץ ולא יימכרו בפורמט החדש.

עד היום סופר-פארם לא שיווקה מזון טרי בסניפיה, כיוון שכיום החוק אוסר לשווק אותו לצד מוצרי בית מרקחת. כדי לדלג על אתגר זה, ברשת החדשה תתבצע הפרדה בין המזון לבית המרקחת באמצעות שתי כניסות נפרדות. לאור התוספת הזו של בתי מרקחת, תידרש סופר-פארם למצוא מיקומים אסטרטגיים שבהם היא לא נוכחת כיום, כדי שבית המרקחת יהווה יתרון וימשוך תנועת לקוחות.

לוגו תת-הרשת החדשה "Daily" של סופרפארם

זו תהיה הפעם הראשונה שבה סופר-פארם פותחת תת-רשת, לאחר שבמשך עשרות שנים היא שמרה על פורמט אחיד עם מסר אחיד ושם אחד. בהתאם, הלוגו של הרשת החדשה, שנחשף כאן לראשונה, כולל את הלוגו הוותיק של סופר-פארם לצד השם "Daily". מאחורי השם עומד הרעיון של סופר-פארם למיקוד במזון טרי ויומיומי.

בכך מצטרפת סופר-פארם למגמה שמאפיינת את שוק המזון בישראל ובעולם של "צריכה על הדרך" (On the go). המגמה הזו באה לידי ביטוי הן בצמיחה של פורמטים כמו חנויות נוחות והן בשוק המזון עצמו, כשבשנה הנוכחית נרשמה ירידה בצריכת מוצרי צריכה משפחתיים כמו בקבוקי שתייה גדולים, ומעבר לבקבוקים אישיים או מעבר לחטיפים אישיים על חשבון מארזים גדולים.

כיום סופר-פארם בניהולו של ניצן לביא היא הרשת הגדולה מסוגה בישראל ומונה כ-257 סניפים בפריסה ארצית עם מחזור מכירות שנתי של כ-5 מיליארד שקל. ואולם בשנתיים האחרונות היא חווה שינויים בסביבה התחרותית שלה. זאת, בין היתר בתחום מוצרי הטואלטיקה על רקע העובדה ששופרסל, קמעונאית המזון הגדולה בישראל, רכשה רשת פארם משלה שפועלת בפורמט דומה, והן בשל התחרות מצידה של גוד פארם שבשליטת רמי לוי.

במקביל מושפעת סופר-פארם מרפורמת השמיים הפתוחים שהגדילה את מספר הנוסעים לחו"ל, ובהתאם גם את מספר הביקורים שלהם בדיוטי פרי, וכך גם את היקפי הקניות שלהם בעיקר בתחום מותגי הקוסמטיקה. בנוסף, צמיחת המסחר המקוון הגבירה את התחרות גם היא בתחומי האיפור והבישום. על הרקע הזה ביצעה סופר-פארם מספר מהלכים כדי לתת מענה שיאפשר לה להציע בידול, בין היתר בדמות מעבר ליבוא מותגי קוסמטיקה באופן עצמאי דוגמת מותג טוני מולי הקוריאני או פיקסי הבריטי.

כעת סופר-פארם מבקשת לחדור לקטגוריה שכאמור לא פעלה בה מעולם - מזון טרי מוכן לצריכה מיידית - ולהתחרות למעשה לא רק מול המתחרות שהן קמעונאיות מולן התמודדה עד היום על מוצרים ארוזים, כי אם גם מול בתי קפה וחנויות נוחות. לפי שעה לא צפויים להימכר בסניפיה מוצרי מזון מעובד לצריכה ביתית, כנהוג בחנויות נוחות דוגמת מוצרי חלב.