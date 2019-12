"אתם יודעים שהוא הנבל, כן?": הציוץ של טראמפ גורר לעג ברחבי הרשת

אתמול, חשבון הטוויטר "Trump War Room" שמנוהל על ידי צוות קמפיין הבחירות של טראמפ העלה סרטון שבו ראשו של טראמפ "מולבש" על דמותו של תאנוס, הדמות מסרטי מארוול. הסרטון שומר על הדיאלוג מהסרט המקורי, שבו תאנוס אומר שהוא "בלתי נמנע", נוקש באצבעותיו ואז הסרטון חותך לתמונה של הדמוקרטים שמנסים להדיח אותו מהשלטון "מתפוררים". הסרטון מלווה בכיתוב "הדמוקרטים יכולים לדחוף את האימפיצ'מנט המזויף שלהם כמה שהם רוצים. הניצחון של טראמפ בשנית הוא בלתי נמנע".

House Democrats can push their sham impeachment all they want. President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS

הסרטון גרר לעג וביקורת רחבה ברשת. וזאת בעקבות כך שתאנוס הוא אינו גיבור, אלא הנבל הגדול בסדרת סרטי מארוול, שדוגל בהשמדת מחצית מכל היצורים החיים ברחבי הקיום על מנת "לשמור על איזון הגלקסיה". "איזה טוב שהנשיא מזדהה עם דמות שתומכת ברצח עם בין יקומי", הכריז משתמש טוויטר בלעג, בציוץ שזכה ל-11 אלף לייקים. "הפכתם את טראמפ לנבל על והצגתם אותו בסצנה שהתוכנית שלו להרוג את כולם ביקום נכשלת בזכות היוהרה והיעדר הכשירות שלו" צייץ משתמש אחר.

בעיה נוספת היא הבחירה ברגע שמופיע בסרטון. מדובר בלא ברגע הניצחון של הדמות, אלא ברגע ההפסד של תאנוס, כאשר מספר שניות לאחר מכן גורלו מתהפך והוא מגלה שהוא לא בלתי נמנע, ומובס בידי הגיבורים. "אממממ.... מישהו שכח להגיד לחדר המלחמה של טראמפ איך הסרט נגמר עבור תאנוס", https://twitter.com/mmpadellan/status/1204513036033253377?s=20 ציוץ אחר הוסיף.

You've made Trump a supervillain and depicted him in the scene where his plan to kill everyone in the universe falls apart due to his arrogance and incompetence. pic.twitter.com/2B7KdvI7Y8