הבחירות בבריטניה: 4 מסקנות בעקבות הניצחון המוחץ של ג'ונסון

מעודד מתוצאות הבחירות ב-2017, מנהיג ה"לייבור" ג'רמי קורבין הימר בבחירות שהתקיימו ביום חמישי בבריטניה על כל הקופה. הוא כלל במצע ה"לייבור" רפורמות שאפילו בסקנדינביה היו מתקשים לאמץ. הלאמת חברות, מיסוי עשירים, מיסוי חברות טכנולוגיה ואפילו נטיעת שני מיליארד (!) עצים נכללו במצע. רחוק מסוציאל-דמוקרטיה, רחוק עוד יותר מ"הדרך השלישית", היו אלה צעדי מדיניות סמי-סוציאליסטיים.

התוצאות שנרשמו בבחירות, ההפסד הצורב ביותר של מפלגת ה"לייבור" מאז 1935, מראות שהציבור הבריטי דחה אותן. תומכי מפלגה ותיקים שהצביעו "לייבור" עשרות שנים, שמשפחותיהם הצביעו למפלגה דורות לפניהם, פועלים ובני פועלים ועובדי המגזר הציבורי נתנו את קולם לראשונה לשמרנים. לא סתם פתח בוריס ג'ונסון את דבריו שלשום ב"דאונינג 10" בדברי תודה למצביעים החדשים, למי "שהעיפרון שלהם אולי רעד מעל לפתק ההצבעה, משום שהם שמעו את לחישות אבותיהם ואבות-אבותיהם באוזניהם", אך עדיין הצביעו בשבילו. ג'ונסון יודע עד כמה הדבר קשה.

"החומה האדומה", מעוזי השמאל הוותיקים של ה"לייבור" במרכז ובצפון אנגליה, קרסה על רקע המצע הרדיקלי של קורבין, האישיות השנויה-במחלוקת שלו וגם החלטתו ללכת למשאל עם שני על ה"ברקזיט" אם ינצח. נכון שהפרישה מהאיחוד האירופי היתה הטיעון המכריע, אבל ההסבר לתבוסה בקנה מידה היסטורי שכזה נעוץ ככל הנראה בשילוב בין שלושת הגורמים.

NEW: our full story is now out analysing what drove the Tories’ victory https://t.co/Zvow7S1t1U



Chart thread:



1/ The size of the Tory majority was a shock. The Tories swept up 58 seats in England & Wales, of which 54 came from Labour. The "red wall" proved very fragile. pic.twitter.com/vinQnPuUNM