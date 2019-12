השביתות בצרפת נמשכות: מאות אלפים יצאו לרחובות נגד רפורמת הפנסיות של הממשלה

קרוב לשבועיים אחרי שהתחילה, שביתת המחאה וההפגנות ההמוניות נגד התוכנית לרפורמה מקיפה בפנסיות של עובדי ציבור בצרפת עדיין נמשכות, והיום (ג') הגיעו לשיא נוסף. מורים, עובדי רכבת, נוטריונים ועורכי דין, וגם טייסים ורופאים יצאו לרחובות והפגינו נגד התוכנית, שפוגעת בתנאי הפרישה של עובדי 42 חברות ממשלתיות ויוצרת פנסיה אחידה בעבורם. האיגודים דיווחו כי קרוב ל-400 אלף בני אדם יצאו לרחובות ברחבי צרפת, אך טרם נמסר מספר רשמי מהמשטרה.

תנועת הרכבות בצרפת הופחתה משמעותית היום, ורק 20% מהרכבות נסעו כמתוכנן. כרבע מהמורים ברחבי המדינה, לפי נתוני ארגון המורים הצרפתי, שבתו ולא באו לבתי הספר. העיתון הצרפתי "לה מונד" דיווח כי מטרת ההפגנות היום הייתה "לשמר את הלחץ" על ראש הממשלה אדואר פיליפ המוביל את הרפורמות בשם נשיא צרפת, עמנואל מקרון. השביתה פוגעת משמעותית בעסקים לקראת חג המולד, והיום - כמו בפעמים קודמות - גם נסגר מגדל אייפל למבקרים בגלל שביתת העובדים במקום.

ממשלת צרפת הנוכחית נחושה להעביר את הרפורמות, שלדבריה יחסכו כתשעה מיליארד אירו וישוו את תנאי הפרישה של העובדים במגזר הציבורי לאלה של המגזר הפרטי. הפעם האחרונה שבה ממשלה צרפתית ניסתה לעשות זאת גרמה לשביתה ממושכת של חודשים, ולהתקפלות של הממשלה, ב-1995. גם כעת נמצאת הממשלה בלחץ, מכיוון שרבים בצרפת אינם יודעים כיצד יגיעו למשפחותיהם בחג המולד אם השביתות יימשכו. האיגודים המקצועיים הוזמנו לשיחות עם הממשלה ביום רביעי הקרוב, אז יציינו השובתים שבועיים לתחילתה.

⚠️ Call for action: please check your flight status with your airline before going to #CDG & #Orly. As roads may be crowded, please check real time traffic info & plan ahead of time your journey. Our advises > https://t.co/oDGVLPaI7h pic.twitter.com/Ln6C002fUb