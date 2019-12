"אישור לאנשים לבנים": הציוץ המרתיח של ג'ון מקאפי

ג'ון מקאפי, המייסד של חברת אבטחת המחשב McAfee ואישיות הטוויטר השנויה במחלוקת, עורר עוד סערה ברשת החברתית. הפעם, עקיצה למתחריו מחברת נורטון הפכה מהומה גזענית לכאורה.

הבוקר (ד'), צייץ מקאפי "יצרתי אישור לאנשים לבנים נבחרים לשימוש במילה ה-N. כדי לנסות את המוצר, צעקתי את מילת ה-N ברחובות קומפטון ומיד הראתי את האישור - כעס הפך מיד לאכזבה".

I created an "N" word pass for select White people. Currently in Beta, the results are astonishing. To test the product, I have shouted the "N" word on the streets of Compton with immunity. Just flashed the pass and anger turned instantly to disappointment. Coming soon.

כוונתו של מקאפי הייתה ככל הנראה למתחריו מחברת אבטחת המחשב והאנטי-וירוס נורטון, אך למילת ה-N משמעות הרבה יותר נפיצה ובעיקר גזענית כלפי אפרו-אמריקאים. לא ברור מה הייתה מטרתו של מקאפי בציוץ התמוה אך זו בהחלט לא הפעם הראשונה שהמיליארדר מתבטא בצורה קשה, מוזרה או בלתי הולמת בחשבון הטוויטר שלו.

בציוץ עוקב, מקאפי ציין כי "האישור אינו עבור כולם. הסיבות היחידות לקבל את האישור הן - תסמונת טורט, צבע העור שלך כהה, אתה אדם שחור לכוד בגוף לבד או אם אמא שלך שכבה עם יותר משלושה גברים שחורים בו זמנית".

The pass is not for everyone. The only certifiable reasons for the pass currently are:



- Tourette's Syndrome

- Your skin is dark

- You're a Black person trapped inside a White body

- Your mother slept with more than 3 Black men at the same time