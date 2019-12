נר ירוק: מי הדליקו את מגדל ToHa

את מצוות הדלקת נרות החנוכה, מילאו השבוע בצוותא נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ; אבי מוסלר, מנכ"ל אמות; אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים; ורון חולדאי, ראש עיריית תל אביב.

לצד חג האורות, ציינו הארבעה גם את קבלת תואר LEED Platinum בבנייה ירוקה, בו זכה מגדל ToHa שהוקם על-ידי גב ים ואמות, בתל אביב, כשיתוף פעולה של האדריכלים רון ארד ואבנר ישר. במגדל בעל המראה הייחודי משולבים אלמנטיים שהופכים אותו למגדל ירוק.



את התואר העניק למנכ"לים מאהש רמאנוג'ן, מנכ"ל המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה (USGBC) שהגיע לביקור בישראל לרגל הטקס. עוד נכחו באירוע: יעל ביגון, מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה; חן שליטא, מנכ"ל אלפא פרויקטים; בנג'י זינגר, מנכ"ל wework ישראל, השוכרים שטח בבניין; אבי רוזן, מנכ"ל נוה גד בניין ופיתוח; ואליאס טנוס, מנכ"ל קבוצת בסט.

אבנר ישר, אבי יעקובוביץ', אבי מוסלר, רון חולדאי, נתן חץ ומאהש רמאנוג'ן (צילום: אביב חופי)

ברק עילם, מנכ"ל נייס, מגייס כוכבים מהמשרד

חברת נייס, המספקת פתרונות עבור ניהול קשרי לקוחות וסיכונים, יוצאת שוב בקמפיין בינלאומי, ואחרי שגייסה לשם כך בעבר את השף גורדון רמזי, הפעם היא מגייסת את השחקן והתסריטאי האמריקאי אד הלמס, המוכר בין היתר מהסדרה "המשרד" ומתוכנית הסאטירה "הדיילי שואו". הקמפיין נועד לקידום CXone - פלטפורמת שירות הלקוחות בענן של החברה.

הקמפיין, שיעלה תחת הסלוגן "It's CXone or CX none" כולל סרטונים הומוריסטיים שמציגים כיצד פתרונות הענן של נייס מאפשרים ללקוחות "להשאיר את הדרמה מאחור". הקמפיין יעלה בארה"ב, בריטניה, אוסטרליה וישראל.

נייס, המנוהלת על-ידי ברק עילם, מפתחת ומספקת פתרונות מחשוב מבוססי אנליטיקס, אוטומציה ובינה מלאכותית בענן לשיפור איכות שירות הלקוח ומניעת הונאות פיננסיות. הנהלתה יושבת בניו ג'רזי וברעננה.

נייס נסחרת בנאסד"ק ובבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של 9.6 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 50% במחיר המניה בשנה האחרונה.

ברק עילם ואד הלמס / צילום: נועם גלאי

איציק גולדווסר יחליף את ירון דניאלי כמנכ"ל יישום

יישום, חברת מסחור הטכנולוגיה של האוניברסיטה העברית, הודיעה על מינויו של ד"ר איציק גולדווסר למנכ"ל החברה. הוא יחליף בתפקיד את ד"ר ירון דניאלי, שפורש לטובת תפקיד בקרן הון הסיכון aMoon לאחר שנתיים בתפקיד ביישום.

גולדווסר היה מייסד ומנכ"ל חברת נאסווקס, שהוקמה בחממת מיטב בקריית שמונה והונפקה בבורסה בתל אביב ב-2006, אחת מחברות הביומד הצעירות הראשונות בבורסה בתל אביב. נסווקס, שפיתחה חיסונים למתן דרך האף, התבססה על טכנולוגיה של פרופ' חזי ברנהולץ מן האוניברסיטה העברית שמוסחרה על ידי יישום, כך שגולדווסר עבד מול החברה כבר אז. נסווקס לא הצליחה בסופו של דבר בפיתוח המוצר שלה והתגלגלה עם השנים להיות חברת הקנאביס Therapix.

גולדווסר שימש בעבר כסמנכ"ל הטכנולוגיה של חברת הננוטכנולוגיה לרפואת העור סולג'ל, כמנכ"ל חברת רפואת העור Macrobea, ומזה עשור הוא משמש ביישום בתפקידי פיתוח עסקי שונים.

דניאלי, שפרש מן התפקיד, היה לפני כן מנכ"ל חברת אלקוברה הנאסד"קית. הוא יעמוד בראש aMoon Alpha, פרוייקט חדשנות פנימי של קרן aMoon.

גלי וינרב

איציק גולדווסר / צילום: יחצ

משה אשר מונה לנשיא חברת Clean Bit פתרונות סביבתיים

עו"ד ורו"ח משה אשר, לשעבר מנהל רשות המסים, מונה לנשיא Clean Bit פתרונות סביבתיים, חברה המתמחה בחיטוי וטיהור סביבתי של חיידקים, וירוסים ופתוגנים.

מטעם החברה נמסר כי "עו"ד אשר מביא לתפקיד ידע רב בתחום הכלכלי וניסיון ניהולי עשיר לאחר שכיהן בין השנים 2018-2013 כמנהל רשות המסים בישראל. בתקופת כהונתו יזם מהלכים לצמצום ההון השחור, בהם קידם חקיקה לצמצום השימוש במזומן, יצר שיתופי פעולה בין-לאומיים והטמיע טכנולוגיות חדשניות ברשות".

לאשר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה. הוסמך כרואה חשבון וכעורך דין.

נזכיר כי באחרונה נחשף ב"גלובס" כי הרב יעקב איפרגן, המכונה "הרנטגן", בחר באשר לייצג אותו במחלוקת מס בהיקף עשרות מיליונים מול רשות המסים, כאשר אשר עצמו גיבש כמנהל רשות המסים את הכללים שהחילו את המיסוי על רבנים, שהולידו את שומות אלה.

משה אשר / צילום ארכיון: איל יצהר

רון מירון מונה ליו"ר ויריליטי, המספק פתרון לבעיות אורולוגיות

מנכ"ל טבע ישראל לשעבר, רון מירון, מונה ליו"ר חברת ויריליטי (Virility), סטארט-אפ רפואי שמספק פתרון מבוסס חשמל לבעיית השפיכה המוקדמת. בארה"ב כ-79 מיליון גברים מדווחים על שפיכה מוקדמת, מהם 15 מיליון מחפשים באופן פעיל פתרון לבעיה.

ויריטלי, שהוקמה בחממת NGT3 בנצרת, פיתחה מכשיר חשמלי אשר מגרה את השריר כדי למנוע את הכיווץ הגורם לשפיכה המוקדמת, ללא תלות בסיבה המקורית לבעיה. את המכשיר מחדירים לאזור הפרינאום של הגבר, כמה שעות עד כמה דקות לפני שפעילותו דרושה, ושם הוא מוסתר. ברגע הצורך, מפעילים אותו דרך אפליקציה בטלפון הסלולרי.

בשיחה קודמת עם "גלובס" אמר יזם החברה טל גולן כי: "לתרופה היחידה המאושרת לטיפול בשפיכה מוקדמת, שהיא במקור תרופה אנטי-דיכאונית, יש תופעות לוואי חמורות. ברוב המדינות בעולם מטפלים בשפיכה מוקדמת באמצעות ניתוח".

מירון, שמאז עזיבתו את טבע, השתלב כיו"ר במספר חברות ביומד, ביניהן בחברת הקנאביס אינוקן (Innocan), שהונפקה בבורסה הקנדית, ובחברה וייז פארמה בתחום רפואת העיניים. שנסחרה בבורסה בתל אביב אך נמחקה בינתיים מן המסחר בתל אביב, ובארה"ב נסחרת לפי שווי של 2.3 מיליון דולר.

לוריליטי הגיע במקביל לגיוס שביצעה החברה באמצעות פלטפורמת השקעות ההמונים פיפלביז. מירון התייחס למינוי: "אני שמח מאוד להצטרף לחברה מבטיחה כמו ויריליטי, שעוסקת בבעיה שמעסיקה מיליונים ברחבי העולם".

גלי וינרב

רון מירון / צילום: יחצ

משקיעים בתחזית: כמה אנשים יגיעו לגיל 100 בשנת 2050?

בשבוע שעבר ערכה הנהלת UBS Wealth Management את כנס התחזיות של הבנק במרכז ענב בתל אביב. רגע לפני סוף השנה, הם התפנו לסיכומים,ובעיקר להערכת האתגרים, ההזדמנויות והשינויים המאקרו כלכליים שצפויים בשנת 2020.

ד"ר אודי דהאן, מנכ"ל UBS דיבר באירוע על השראה וחיבור בין פעילות עסקית להשקעות בנות קיימא, ומארק אנדרסן, מומחה מאקרו כלכלה ומנהל תחום הקצאת נכסים גלובליים במשרד ההשקעות הראשי של UBS, דיבר על האירועים המרכזיים שישפיעו השנה על המשקיעים - הבחירות בארה"ב, מלחמת הסחר, ודה-גלובליזיציה. במבט של עשור קדימה ציין אנדרסן כי: "הצמיחה בעולם תגיע ל-10 מיליארד אנשים עד לשנת 2050; עד לשנת 2030 נראה גידול עצום באורבניזציה עם 41 'מגה ערים'; ולגבי הזדקנות האוכלוסיה - פי 10 מהאנשים יגיעו לגיל 100 כבר בשנת 2050. כל אלו יידרשו בחינה מחודשת והתאמה של ההשקעות. שוק הטיפולים הגנטיים לבדו צפוי להגיע לפי הערכתו ל-185 מיליארד דולר".

עוד הגיעו: ז'אן דניאל רוח, שגריר שווייץ בישראל; יונה פוגל, מנכ"ל פז היוצא; ואחרים.