"גייטס היה הסנטה הסודי שלי": אלו המתנות שמעניק אחד האנשים העשירים בעולם

איזו מתנות מעניק ביל גייטס, אחד האנשים העשירים בעולם, לחג המולד? אישה אחת ממישיגן בארה"ב הייתה בת המזל שזכתה לגלות את התשובה לשאלה הזו השנה.

לפי, "Market Watch" זו הייתה הפעם ה-95 ששלבי, בת ה-33, השתתפה בחילופי מתנות ב-RedditGifts, פלטפורמה ייעודית למשחקי "גמד וענק" באתר המדיה החברתית רדיט. הפעם נראה שהיא זכתה בכל הקופה, כשהתגלה שהסנטה הסודי שלה בחילופי המתנות שהתקיימו לכבוד חג המולד, הוא לא אחר מאשר מייסד מיקרוסופט ביל גייטס - שהעניק לשלבי ספרים במשקל של כמעט 37 ק"ג, חטיפים וממתקים, מרצ'נדייז ממותגים ואף תרומה על שם אמה המנוחה של שלבי. הקופסה הייתה כל כך גדולה שהיא לא נכנסה לרכב, ושלבי הייתה צריכה לפתוח אותה בסניף הדואר.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g