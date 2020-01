הפרויקט המסתורי של סמסונג: מה ייחשף השבוע בתערוכת ה-CES?

במסגרת תערוכת הטכנולוגיה CES הנערכת בלאס וגאס השבוע, סמסונג צפויה לחשוף פרויקט עתידני ומסתורי בשם Neon, שמתמקד ככל הנראה באווטארים דיגיטליים דמויי אדם שמופעלים באמצעות בינה מלאכותית. ייתכן שהפרויקט ייחשף כבר היום, במסגרת נאום שיישא מנכ"ל חטיבת מוצרי האלקטרוניקה הצרכניים של החברה, יון-סוק קים.

עד כה, סמסונג שמרה על מסתורין בנוגע לפרויקט ניאון, שמתואר בעמוד הלינקדאין שלו ככזה ש"הופך את המדע הבדיוני למציאות" ובעל "משימה לייצר עתיד טוב יותר עבור כולם". בסרטונים שהודלפו ובתמונה שצייץ בטוויטר פרנב מיסטרי, בכיר בסמסונג ומנכ"ל מעבדות המחקר והטכנולוגיה המתקדמת של החברה באיזור המפרץ של סן פרנסיסקו שמוביל את פרויקט נאון מטעם החברה, נראו אווטארים דמויי אדם. מיסטרי כתב לצד התמונה שצייץ כי טכנולוגיה שהחברה מפתחת "יכולה ליצור באופן אוטונומי הבעות פנים, תנועות ודיאלוגים חדשים, שונים לחלוטין מהמידע שקלטה בהתחלה", והוסיף כי הטכנולוגיה נמצאת בשלב בו ניתן להציג דמו שלה.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd