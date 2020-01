ה"מגזיט" של הארי ומייגן: איך הגיבה המלכה לעזיבה של בית המלוכה וכמה כסף יפסיד הזוג

"מג-זיט" - כך מכנים כלי התקשורת בבריטניה את הפצצה התקשורתית שהטילו אמש (ד') הנסיך הארי ורעייתו מייגן מרקל, כשהודיעו בהפתעה כי הם פורשים מתפקידיהם הרשמיים במשפחת המלוכה הבריטית ואף עוזבים את בריטניה - לפחות לחלק מהזמן - לטובת מערב קנדה. השם מתייחס כמובן ל"ברקזיט" ההולך ומתקדם בימים אלו ומוביל לפרישת בריטניה מהאיחוד האירופי, אך גם רומז לכך שהגורם האשם העיקרי בפרישה ממשפחת המלוכה הוא השחקנית האמריקאית, שנישאה להארי ב-2018.

החיכוכים היו שם קודם. בין אם בסלידה מצד בית המלוכה מכך שאביה של מרקל חשף סודות מהחתונה תמורת מיליוני דולרים; ביחסים המתוחים עליהם דווח בין הארי ומייגן לבין אחיו הבכור וויליאם ואשתו קייט; בהדלפות על חוסר שביעות רצון מהזוג הצעיר בארמון באקינגהאם; ועד לנאום חג המולד האחרון של המלכה אליזבת השנייה, שבו נעדרה באופן בולט תמונה של בני הזוג ובנם משולחנה של המלכה. למרות זאת, ההודעה אתמול, לפי כלי התקשורת הבריטיים, תפסה בהפתעה מוחלטת את המלכה אליזבת, את נסיך הכתר צ'ארלס ואת האח וויליאם. ה"סאן" הבריטי דיווח על אווירה של "מלחמת אזרחים" בתוך משפחת המלוכה, וכי המלכה, בת 93, "נפגעה קשות" מהמהלך. קיבצנו כמה שאלות בנוגע לעתיד של הזוג.

MAIL: Queen’s fury as Harry and Meghan say: We Quit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/eSR5D1bvPZ - Neil Henderson (@hendopolis) January 8, 2020

מה משמעות ההודעה האתמול?

המשמעות המעשית של ההודעה היא כי הזוג לא ימומן ככל הנראה יותר על ידי הקרן של משפחת המלוכה הבריטית, בשל החלטתו לא להיות עוד "חברים בכירים" בו, הנושאים את חובות המשפחה באופן קולקטיבי. לא ברור אם עדיין יקחו חלק במסעות לקידום בריטניה במדינות שונות, כפי שמשרד החוץ הבריטי מתאם מדי פעם לחברי בית המלוכה, ואם יוזמנו לארוחות חגיגיות בהם נפגשים חברי בית המלוכה עם מנהיגים שונים (כפי שאירע בפסגת נאט"ו בלונדון בדצמבר האחרון). השניים אמנם הביעו את הערכתכם ו"אמונם המלא" במלכה אליזבת, אך פסעו צעד גדול מאוד - שמשמעותו סמלית - בדרך לעזוב למעשה את משפחת המלוכה על ענייניה השוטפים.

EXPRESS: Queen’s dismay as Harry and Meghan step back from Royal Life #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/1z5YiY7NG4 - Neil Henderson (@hendopolis) January 8, 2020

כמה כסף מפסידים הארי ומייגן מרקל על ידי המהלך?

משפחת המלוכה הבריטית נחשבת לאחת העשירות ביותר בעולם, עם הון מוערך של כ־88 מיליארד דולר, הכוללים כסף מזומן, תכשיטים ואוצרות היסטוריים, אך בעיקר נדל"ן שכוללים אחוזות ושטחים ברחבי הממלכה המאוחדת. כלי התקשורת הבריטיים העריכו היום כי הזוג מוותר למעשה על כ־5.5 מיליון ליש"ט בשנה שהוקצו להם עד כה, ממגוון מקורות, כולל מענק הריבון שנמצא לשיקולה של המלכה וחלק מהכנסות הנסיך צ'ארלס.

עם זאת, בני הזוג מיהרו להודיע כי ישמרו את הבית שקיבלו במתנה מהמלכה אליזבת בווינדזור, כדי שיהיה להם מקום לשהייה במהלך הביקורים באנגליה. "תמיד יהיה לנו בית בממלכה המאוחדת", הודיעו היום בני הזוג בהודעה. כלי התקשורת ציינו, כי בני הזוג השקיעו לאחרונה 2.4 מיליון ליש"ט בשיפוץ הבית, על חשבון משלם המסים הבריטי. למעשה, הציבור הבריטי משלם מדי שנה כליש"ט אחד לאדם לבית המלוכה, בין אם להוצאות נסיעות, תחזוקה, מגורים, אבטחה או שלל הוצאות אחרות (טקסים, פרחים, אומנות ועוד).

TIMES: Harry and Meghan quit roles amid Palace split #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/e3W4P3KSBS - Neil Henderson (@hendopolis) January 8, 2020

האם הארי ומייגן באמת יצטרכו לפרנס את עצמם?

בני הזוג הודיעו כי הם ינסו "לצאת לדרך עצמאית", כולל האפשרות לעבוד בעבור שכר שנתי, האסורה כעת לפי חוקי המלוכה הבריטיים. אבל הזוג אינו צריך לדאוג, יש להם מיליונים באופן אישי. הארי קיבל ירושה של כ־20 מיליון ליש"ט מאמו דיאנה, בעוד מרקל היתה שחקנית ודוגמנית מצליחה שהרוויחה על פי הערכות מסוימות מיליוני דולרים באופן עצמאי. לפי הערכות, שווי הנכסים המשותף שלהם עומד על 34 מיליון ליש"ט.

He was left to die

Days before his death, NYC teen tells grandma how pal accidentally shot him and did nothing to help pic.twitter.com/sNU2Qc7qdb - New York Daily News (@NYDailyNews) January 9, 2020

האם היו מקרים קודמים?

המקרה המפורסם ביותר, ואולי זה שבגללו גם מופנית חלק מהאשמה באופן אוטומטי כלפי מייגן מרקל, הוא של מלך בריטניה אדוארד השמיני, שוויתר על כס המלכות כדי שיוכל להתחתן עם ווליס סימפסון.

סימפסון האמריקאית היתה גרושה, אך בעלה הקודם היה עדיין בחיים, דבר שעמד בניגוד לכללי הכנסייה האנגליקנית. אדוארד ו-ווליס נאלצו לעזוב את בריטניה לאחר הצעד, וחיו בצרפת ובארה"ב. הארי, לעומת זאת, הוא רק שישי בסדר הירושה לכתר הבריטי, אחרי אביו צ'ארלס, אחיו וויליאם וילדיו. אולי זו הסיבה שמעולם לא ראה את עצמו כמלך לעתיד, והתנהג באופן פחות "מלכותי". בין השאר תועד שיכור במלון בלאס-וגאס או מחופש לנאצי במסיבה.

GUARDIAN: Harry and Meghan to ‘step back as senior royals’ #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/DOgbaGFVfc - Neil Henderson (@hendopolis) January 8, 2020

מה יעשו כעת בני הזוג?

המהלך שהגיעו לשיאו בהודעה אתמול תוכנן ככל הנראה במשך חודשים ארוכים על ידי הארי ומייגן מאחורי גבם של בני המשפחה המלכותית ושלל הפקידים בארמון. כמה שעות לאחר ההודעה עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש - sussexroyal.com (הארי ומייגן הם הדוכס והדוכסית מסאסקס) - שבו מידע על פעילותם הציבורית של הזוג מעתה והלאה. באתר יש הבהרה לגבי העובדה כי לא יקבלו יותר כספי ציבור אחרי פרישתם. השניים מצהירים כי יקימו קרן צדקה "במתכונת חדשנית", שתסייע לקהילות במצוקה, לצד הצגת תמונות שלהם עם מנהיגים עולמיים. כל נסיעותיהם הפרטיות, נכתב בו, יכוסו על ידם באופן עצמאי. לפי הדיווחים בבריטניה, הזוג, ביחד עם בנם הצעיר בן השנה ארצ'י, צפויים לגור בוואנקובר שמערב קנדה.