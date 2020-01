שיר עובר לסוחר: שיר של הביטלס עומד למכירה פומבית במחיר של 195 אלף דולר

הטקסט המקורי לשיר "While My Guitar Gently Weeps" משנת 1968, בכתב-ידם של ג'ורג' האריסון ורינגו סטאר, עומד למכירה פומבית. המחיר המבוקש הוא 195 אלף דולר. ההערכות הן שהשיר ישיג מחיר הרבה יותר גבוה.

השיר, שנכתב והולחן על-ידי האריסון, הוא שיר מ"האלבום הלבן" של הביטלס, והוא דורג במקום ה-135 ברשימת 500 השירים הטובים ביותר של מגזין "הרולינג סטון". את סולו הגיטרה המפורסם בשיר מנגן אריק קלפטון.

מילות השיר נכתבו על גב נייר של סטודיו EMI בזמן ההקלטות של השיר והאלבום בלונדון. כתב-ידו של האריסון פותח וחותם את המילות השיר, כאשר יתר המלים (כולל שגיאות כתיב) כתובות בכתב-ידו של מתופף הלהקה, רינגו סטאר.

הטקסט המקורי לשיר While My Guitar Gently Weeps של הביטלס משנת 1968 / צילום: בית המכירות MOMENTS IN TIME