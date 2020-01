מה גרם לפלסטינים להתעצבן על "מלך הטריוויה" האמריקאית?

פעילים פלסטינים קוראים לשעשועון הטלוויזיה האמריקאי "מלך הטריוויה" (Jeopardy) להתנצל על שהעניק ציון תשובה נכונה לשאלה אם כנסיית המולד נמצאת בישראל ולא ברשות הפלסטינית. התוכנית שודרה בסוף השבוע, והקטגוריה של השאלה הייתה "היכן הכנסייה?".

הרמז הנושא פרס של 200 דולר היה: "נבנתה בשנות ה-300 אחרי הספירה, כנסיית המולד".

המתמודדת קטי נידל לחצה מיד על פעמון התשובה וענתה "היכן פלסטין?" (התשובות הן בצורה של שאלה). מנחה התוכנית אלכס טרבק ענה "לא". המתמודד ג'ק מק'ווייר ענה "מה זה ישראל?". תשובתו הוגדרה כנכונה.

Unacceptable!! Bethlehem is in the Palestinian territories which Israel illegally occupies (Katie Needle got the correct answer & was robbed). @Jeopardy owes an apology for endorsing Israel's universally-condemned illegal takeover of Palestinian lands. pic.twitter.com/Ym99YziM4k

חילופי התשובות לא האטו את קצב התוכנית, אבל פגעו בנקודה רגישה אצל צופים שמכירים את המזרח התיכון ואת המחלוקות הפוליטיות שלו.

כנסיית המולד, שנבנתה מעל לנקרה שבתוכה ישו נולד לפי האמונה הנוצרית, היא בבית לחם, עיר בשטחים הפלסטינים. ישראל שולטת בהם על-ידי רשת של מחסומי ביקורת צבאיים ויישובים יהודים, שנחשבים לבלתי חוקיים לפי החוק הבינלאומי.

הפלסטינים ותומכיהם הגיבו במהירות במדיה החברתית ודרשו התנצלות. ג'יימס זוגבי, מייסד המכון הערבי האמריקאי, הביע את התרעומת שלו בטוויטר וכינה את מה שקרה במשחק הטלוויזיה "שערורייה ועלבון להיסטוריה, למציאות ולאלפי הפלסטינים המדוכאים בבית לחם".

This is outrageous. If "Israel" had been the answer, it would have been bad enough. But the fact that she gave "Palestine" as the thought answer and was told it was wrong makes this an outrage & an insult to history, reality, the thousands of oppressed Palestinians of Bethlehem