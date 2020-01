לאסוף מטבעות יחד עם סופר מריו: פארק השעשועים של נינטדו

פרטים חדשים אודות פארק השעשועים של חברת משחקי הווידאו הגדולה בעולם נינטנדו, "סופר נינטנדו לנד", שצפוי להיפתח ביפן, חושפים כי הפארק ישלב חוויה אינטראקטיבית בביקור בו - בעזרת מכשירים לבישים ואפליקציה ייעודית.

המבקרים בפארק יקבלו צמידים שיקראו צמידי "Power Up", ואלה יסתנכרנו עם אפליקציה, יאפשרו למשתמשים לאסוף מטבעות דיגיטליים ולהתחרות במבקרים אחרים, וינטרו פעילויות נוספות של המבקרים, לפי דיווח בבלומברג יפן. בנוסף, האפליקציה למובייל תציג מפה של האטרקציות בפארק ותאפשר למבקרים ליצור לעצמם פרופיל.

"A life-size, living video game" -- Thierry Coup shows us the new app used to enjoy Super Nintendo World with a wrist band, touting an interactive experience #Nintendo pic.twitter.com/n468l5elnO

"סופר נינטנדו לנד" צפוי להיפתח במסגרת הרחבה של פארק השעשועים של אולפני יוניברסל בעיר אוסקה שביפן, וביוניברסל כינו את החוויה בו "משחק וידאו חי בגודל מלא". ההקמה של "סופר נינטנדו לנד" הוכרזה לפני מספר שנים, והוא ייפתח בקיץ, לפני אולימפיאדת טוקיו 2020, אך טרם פורסם תאריך מדויק לפתיחה.

Super Nintendo World means you can now step into a real-life Mario Kart race! 🏁🚗🎮



Slated to open before the Summer Olympics at Universal Studios Japan in Osaka #Nintendo #MarioKart pic.twitter.com/khlMSTREPH