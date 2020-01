משרד הפרסום no no no yes של הפרסומאי גדעון עמיחי יטפל בתקציב הפרסום של המותג SKYMAX - כך נודע ל"גלובס". SKYMAX הוא תת-מותג של חברת האשראי MAX, שמאפשר צבירת נקודות לצורך מימושן בטיסות לחו"ל. תקציב הפרסום של MAX מטופל במשרד הפרסום מקאן תל-אביב, המחזיק בתקציב עוד מהימים שבהם היה בבעלות קבוצת לאומי ופעל תחת השם לאומי קארד.

מקאן לא יכולים לטפל בתקציב SKYMAX בגלל לקוח אחר שלהם - אל על, שלה יש כרטיס משל עצמה לצורך צבירת נקודות למימוש בטיסות: Fly Card. אומנם בתקציב הפרסום של המותג מטפל משרד הפרסום גליקמן-שמיר-סמסונוב, אולם באל על לא ראו בעין יפה את העובדה שמקאן קונה את המדיה של SKYMAX (תחום שבו בדרך-כלל יש ללקוחות יותר גמישות בכל הנוגע לטיפול בתקציבים מנוגדי אינטרסים), כך שבוודאי לא היו מקבלים את האפשרות שמקאן יטפל בתקציב לקוח מתחרה בקריאטיב.

SKYMAX כבר עלו בקמפיין השקה שייצר עבורם הפרסומאי ניב חורש, מנכ"ל משרד הפרסום ראובני-פרידן, שניצח, לדבריו, על צוות פרילאנסרים שעבדו על הפרויקט. גם ראובני-פרידן אינם יכולים לטפל בתקציב, כי הם מטפלים בתקציב הפרסום של בנק מזרחי טפחות, שגם לו יש כרטיס אשראי.

למעשה, רוב משרדי הפרסום הגדולים קשורים באופן כלשהו לתקציבי בנקים או לכרטיסי אשראי, ולכן ל-MAX לא היו אלטרנטיבות רבות אם הם רצו לעבוד עם גורם מנוסה בתחום. במובן הזה גדעון עמיחי הוא "ללכת עם משרד קטן בעל ניסיון של משרד גדול": כזכור, עמיחי היה בעבר הבעלים של משרד הפרסום שלמור-אבנון-עמיחי - שנחשב בתקופתו לאחד מחמשת המשרדים המובילים בארץ. אז טיפל המשרד בכרטיס האשראי ישראכרט, כך שניסיון בתחום כרטיסי האשראי יש לו למכביר.

ב-SKYMAX העדיפו לא להתייחס לידיעה.