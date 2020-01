"לא בטוח שיהיה לאן לחזור": התמונות המצמררות מהתפרצות הר הגעש בפיליפינים

התפרצות הר הגעש טאאל בפיליפינים, שנמצא כש-60 ק"מ מהבירה מנילה, הפכה בן-רגע אזור תיירות פופולרי וירוק למחזה שנלקח מעולם פוסט-אפוקליפטי.

הר טאאל, אחד מהרי הגעש הפעילים הקטנים בעולם (גובהו 311 מטרים), התפרץ לראשונה ביום ראשון. לצד לבה רותחת, ההר פלט כמויות גדולות של אבק וולקני מסוכן, שכיסה אזורים נרחבים מסביב. בהר עדיין מתקיימת פעילות געשית, ומאז יום ראשון הורגשו באזור 466 רעידות אדמה.

המכון הפיליפיני לוולקולוגיה וסיסמולוגיה (PHIVOLCS) הכריז הבוקר (ד') כי רמת הפעילות בהר עומדת על ארבע מתוך חמש רמות קיימות. כלומר, ישנו סיכוי גבוה להתפרצות נוספות "בשעות או הימים הקרובים". לא ברור כמה זמן תימשך הפעילות הגעשית.

Volcanic lightning flashes through the #TaalVolcano eruption.

The Philippines is enduring ash fall and volcanic particles up to 2.5 inches in diameter after the #TaalEruption #EarthquakePH #EarthquakeBatangas

