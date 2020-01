במקום קפה בלובי, חלל עבודה לפגישות: הכירו את מלונות הקונספט לאנשי עסקים

הכתבה בשיתוף מלון לינק

בליל השפות הנשמע בכניסה למלון "לינק" בשדרות שאול המלך בת"א מכניס את המבקר במקום לאווירה קוסמופוליטית. בעלי השמיעה הטובה יוכלו לזהות ברקע לא פחות מ-15 שפות שונות. במלון חלל עבודה מרכזי (HUB) אופנתי ומגניב וחדרי ישיבות מגוונים ומאובזרים, הניתנים להזמנה אונליין באתר הבית של המלון בכל רגע נתון, לצרכי ישיבות עסקיות פורמאליות או סיעורי מוחות סטארט-אפיסטיים, באווירה כיפית ונעימה במיוחד. קהל היעד הוא בהתאם אנשי עסקים מחו"ל, ופרילנסרים מקומיים העובדים מולם.

נראה כי אם תחפשו הגדרות ללינק לא ממש תמצאו אותן, שכן המילה "מלון" קצת חוטאת לו, כי לינק הוא לגמרי מלון מסוג אחר, חלק מהדור החדש של המלונות אם תרצו, בהם הקונספט השולט הוא LESS IS MORE. בל בוי וחדרים מפונפנים או לובי - לא תמצאו כאן, דיגיטליות, שיקיות ומסעדה עם תפריט "MEATLESS" - ודאי שכן. והכל כמו שאמרנו קודם עם ארומה קוסמו-פוליטית.

לינק מיישר קו עם מלונות קונספט בעולם השמים דגש על אווירה, אסתטיקה והפרטים הקטנים, מקדמים בברכה שימוש ב"אינטרנט של הדברים" ודיגיטליות, וקורצים לקהל עסקי צעיר, המשלב עבודה עם שהייה מהנה. דוגמה לאלו אפשר למצוא במלונות של רשת CITIZENM, שמלונותיה פזורים בערים מרכזיות כמו ניו יורק, לונדון, אמסטרדם, קופנהגן וגלזגו. מלונות אלו שמים דגש רב על חדשנות דיגיטלית, טכנולוגיה ועסקים. אם תגיעו למשל למלון CITIZENM בניו יורק, הרי שתמצאו את עצמכם מהר מאוד בתוך חלל עבודה משותף הכולל בר בעיצוב מיוחד, ספרייה פתוחה המכילה ספרי אמנות, ספות טלוויזיה גדולות עם מסכים ומוזיקה, פינות עבודה אישיות ועוד. בחדרים עצמם כל המערכות - תאורה, תריסים, מסכים וכן הלאה נשלטים על ידי טאבלט. במלון CITIZENM בלונדון תבצעו צ'ק אין באמצעות מסכי מגע בחלל הכניסה (אין דסק קבלה בכלל).

נחזור לתל אביב וללינק הישראלי המאופיין גם הוא בקונספט עסקי השם דגש על נוחות וחדשנות דיגיטלית. החוויה האמיתית של המלון מתחילה עם הירידה לקומתו התחתונה. הקירות עטורי עבודות אמנות רחוב מכניסים את היורדים בגרם המדרגות ל-HUB (מרחב עבודה, כאמור) אופנתי במיוחד עם תאורה חמימה ואינטימית ומוזיקה נעימה ומלטפת. החלל מתאפיין בעיצוב צעיר ומינימליסטי והוא כולל בתוכו פינות לאונג' אופנתיות, לצד שולחנות מחשב ארוכים להייטקסיטים והפרילנסרים הנמצאים בו. עוד תמצאו בחלל "טרסה" לישיבה נוחה במיוחד וכמובן בר-מסעדה אופנתי צמחוני MEATLESS במחירים אטרקטיביים במיוחד. נראה כי המקום מבסס את מהותו על אווירה חופשית, המייצרת שיתופי פעולה בין מי שפוקדים אותו. כיאה למקום צעיר ושיקי, פזורים ברחבי ה-HUB עמדות משחק, בין אם מדובר במשחקים שולחניים, בין אם במכונות משחק משנות ה-80 כמו למשל פקמן המיתולוגי ובין אם בשולחן ביליארד איכותי. כמו כן, בכל החלל יש חיבורים למחשבים ניידים.

גולת הכותרת של ה-HUB היא 9 חדרי הישיבות המקיפים אותו, בהם ניתן לקיים ישיבות עסקיות באווירה שקטה ומכובדת. חדרי הישיבות מגוונים מאוד מבחינת הגדלים שלהם ומבחינת הפונקציונליות. בחלקם אפשר לקיים סיעורי מוחות סביב שולחן עגול ובחלקם לצפות בפרזנטציות, או וידאו בסגנון של אודיטוריום. אחד הדברים היותר מגניבים-יעילים בקשר לחדרי הישיבות הללו הוא העובדה כי כל אחד יכול לשכור אותם בצורה קלילה און ליין, בכל עת - פשוט נכנסים לאתר הבית של המלון, בוחרים חדר ישיבות פנוי לזמן כלשהו, מגיעים ומתמקמים. כך אנשי עסקים שונים יכולים לקבוע לעצמם פגישות מעכשיו לעכשיו באזור, בנוסף יכולים להשתמש בחדרים הללו גם עורכי דין שנמצאים בבתי המשפט הממוקמים ליד המלון וכמובן, כל פרילאנסר שזקוק לפגישה עם לקוחות ומחפש זירה נוחה לקיים אותה.

אנשי לינק מסכמים ואומרים כי בהתאם לשמו, הדגש במלון הוא על חיבורים בין אנשים. המקום מתאפיין, כאמור, באווירת נטוורקינג ומינגלינג פורה ונעימה, כאשר הממד האמנותי והיצירתי שבו תורם לאווירה החופשית והלא מעונבת שלו.

