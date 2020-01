המובילה העולמית בניהול ה-IT מארה"ב, Service Now, רוכשת את Loom Systems

חברת Loom Systems, שמפתחת מערכת לזיהוי תקלות IT, נמכרה לחברת Service Now האמריקאית. סכום הרכישה מוערך סביב 80 מיליון דולר, לפי גורמים שמעורים בפרטים. הסכום במזומן וכולל תמריצים לעובדים.. העסקה התבצעה שלושה חודשים בלבד לאחר שהחברה גייסה 10 מיליון דולר. בסך הכל גייסה Loom עד כה 16 מיליון דולר מהקרנות Flint Capital, מרון קפיטל, JVP ו-גלובל בריין.

החברה הוקמה ב-2015 על ידי גבי מנחם, רוני ליהמן ודרור מן, והיא מעסיקה כ-30 עובדים בתל אביב, סן פרנסיסקו ובמרכז הסייבר של JVP בניו יורק. משרדי Loom בתל אביב צפויים להפוך למרכז מקומי של החברה.

הרוכשת, חברת ServiceNow, היא חברה ציבורית בשווי של כ-60 מיליארד דולר, המתמחה באספקת פתרונות מבוססי ענן לאוטומציה של פעילויות מחשב ארגוניות. בעזרת הפלטפורמה של ServiceNow, לקוחות החברה יוצרים אפליקציות מותאמות לארגון שלהם בתחום שירותי המחשוב. בעבר, רכשה Service Now את חברת הסטארט-אפ הישראלית Neebula Systems. הרכישה התבצעה ב-2014 תמורת סכום של כ-100 מיליון דולר. לחברה פעילות נוספת בישראל, אותה השיקה במאי 2012 תחת ניהולה של לימור אפיק.

"היום, מחלקות IT מתקשות לעמוד בציפיות ובדרישה הגוברת לשירותים דיגיטליים חדשים בתוך ארגונים", נמסר מטעם ג'ף האוסמן, סגן נשיא ב-Service Now, בהודעת החברה. "על ידי שילוב יכולות Loom Systems לנתח נתונים והיכולות שלנו באוטומציה, מחלקות IT יוכלו לזהות ולפתור בעיות באופן פרו-אקטיבי, ולאפשר ללקוחות ולעובדים חוויה חלקה יותר".