מה גרם לדונלד טראמפ לצייץ 142 פעם ביום אחד?

נשיא ארה"ב קבע שיא חדש למספר ציוצים ביום אחד במהלך הכהונה שלו בבית הלבן עם 142 ציוצים - כך על פי Factbase Feed שעוקב אחרי הציוצים, הפוסטים בפייסבוק, הנאומים והראיונות של הנשיא. בכך עבר טראמפ את השיא הקודם שלו במהלך הכהונה בבית הלבן מדצמבר שעמד על 123 ציוצים ביום אחד, אז נפתחו הדיונים המרתוניים בוועדת המשפט של הסנאט לאישור שני סעיפי ההדחה (אימפצ'מנט) של הנשיא.

