וירוס הקורונה לא עוצר: בסין בונים בי"ח חדש, משרד הבריאות קורא לא לנסוע לאזור

נגיף הקורונה מתפשט בסין במהירות, ועל פי דיווחים רשמיים במדינה מניין המתים עומד כבר על 26. גם מספר הנדבקים מטפס במהירות, ועל פי הטלוויזיה הסינית עומד לאחר שבועיים על 881, עלייה של 300 איש בתוך יממה.

Wuhan is rushing to build a hospital specifically for treating patients infected with coronavirus. Hundreds of construction machines are working around the clock. The hospital will be put into operation before Feb 3. China superb engineering ability is being put into good use. pic.twitter.com/Ih7zwcjAbS