5 ימים ל"ברקזיט" ובאיחור של שנה: המרחב הפוליטי והכלכלי באירופה עומד להשתנות

שלוש וחצי שנים אחרי משאל העם בנושא ה"ברקזיט" צפויה בריטניה לפרוש השבוע מהאיחוד האירופי, בצעד שיעצב מחדש את המרחב הפוליטי והכלכלי האירופי. באיחור של קרוב לשנה - שגרר משברים פוליטיים, שחיקה של אמון הציבור בפרלמנט ומחסור מתמשך בוודאות כלכלית שפגע במטבע הבריטי - תעזוב הממלכה המאוחדת באופן רשמי את האיחוד האירופי ביום שישי הקרוב.

חוק הפרישה מהאיחוד, בכל אחת מ־23 שפות העבודה הרשמיות שלו, כבר נחתם על ידי נשיא הפרלמנט האירופי, נשיאת הנציבות האירופית ובסוף השבוע האחרון - על ידי ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. כעת, צפוי הפרלמנט האירופי בבריסל לאשר אותו סופית בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום רביעי הקרוב.

רגע העזיבה עצמו נקבע ל־23:00 ביום שישי (שעון בריטניה) והממשלה כבר הבטיחה להקרין שעון מיוחד שיספור את הדקות אחורה החל מהשעה עשר בלילה, לצד הארת כל בנייני הממשלה בצבעי הדגל הבריטי והצבת דגלים של ממש לאורך שדרת המאל שבלב לונדון. המטבעה המלכותית הודיעה כי תנפיק מטבע 50 פני מיוחד לרגל האירוע, שיציג את המשפט "שלום, שגשוג וידידות עם כל העמים". עשרה מיליון מטבעות צפויים להיכנס למחזור עד סוף השנה. יוזמה שזכתה לאהדה ציבורית - לצלצל בפעמוני ה"ביג בן" בשעת הפרישה - לא תצא לפועל, משום שהבניין נמצא בשיפוצים.

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK