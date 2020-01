"דגל הווירוסים" - דנמרק שוב הסתבכה בפרשת קריקטורות, הפעם עם סין

קריקטורה שהופיעה אתמול (ב') בעיתון הדני "יילנדס-פוסטן" עוררה את זעם השלטונות הסינים, הביאה לדרישה חריפה של השגרירות במדינה להתנצלות פומבית וגם למתקפה ברשתות החברתיות מצד סינים נגד דנמרק. העיתון התפרסם ברחבי העולם בכך שהדפיס ב-2005 סדרת קריקטורות של הנביא מוחמד, במחאה על חשש של מאיירים בדנמרק להציג את דמותו. הקריקטורות הציתו זעם בעולם המוסלמי, בשל האיסור על הצגת דמותו של הנביא, והובילו לעשרות הרוגים בהפגנות ולקורבנות רבים במתקפות טרור שאירעו מאז על עיתונים ומאיירים.

כעת שבה מדיניות הקריקטורות של העיתון לעורר מחלוקת, עם קריקטורה שהופיעה בו ביום שני בבוקר, על רקע התפרצות נגיף הקורונה בסין שהביא למצב חירום במדינה, ליותר מ-80 קורבנות ולחשש גלובלי. באיור נראה הדגל האדום הסיני כאשר במקום כוכבים צהובים - המייצגים את המפלגה הקומוניסטית והעם הסיני - מוצבים בו וירוסים צהובים.

האיור לא שיעשע את הסינים. הוא גם הביא לתגובה חסרת-תקדים של השגרירות במדינה, שדורשת כעת התנצלות מיידית מהעיתון ומהמאייר. "ההתפרצות האחרונה של וירוס הקורונה בווהאן כבר גבתה את חייהם של 81 בני אדם בסין", נכתב בהודעה שפורסמה היום, "בזמן שהממשלה הסינית והתושבים עושים כל מה שביכולתם כדי להתמודד עם אירוע החירום הבריאותי הזה, והקהילה הבינלאומית מפגינה אהדה ותמיכה, יילנדס פוסטן פירסם 'ציור סטירי' על ידי נילס בו בויינסן, שהוא עלבון לסין ועלבון לרגשותיהם של הסינים. בלי שום אהדה או אמפתיה, הציור עובר כל גבול מקובל בחברה מתורבתת וחוצה את הקו המוסרי של חופש הדיבור. אנו מגנים אותו בחריפות ודורשים שהעיתון והמאייר יתנצלו באופן פומבי בפני העם הסיני".

העיתון, מצדו, שמעולם לא התנצל על פרסום הקריקטורות של מוחמד, ושזכה לתמיכה של רבים בדנמרק בשל מאבקו בעד חופש הביטוי, סירב להתנצל. "מעולם לא היינו חושבים 'לעשות צחוק' מהמצב בסין", הבהיר העורך הראשי היום, "אבל אנחנו לא יכולים להתנצל על משהו שאנחנו לא חושבים שהוא שגוי. אנו לא רואים באיור משהו שלועג או מפחית בחשיבות האירוע". העורך הוסיף כי מבחינתו, "כנראה שיש שתי דרכים תלויות-תרבות להבין את האיור".

