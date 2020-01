ארגון הבריאות העולמי הכריז: מצב חירום עולמי, וירוס הקורונה מתפשט

ארגון הבריאות העולמי הכריז בדקות האחרונות על מצב חירום עולמי בעקבות התפשטות וירוס הקורונה בשבועות האחרונים. עד כה מתו מהנגיף 171 אנשים שאובחנו במחלה ועוד 8,235 איש שאובחנו כחולים. כמו כן 143 איש הבריאו כתוצאה מטיפול רפואי. משמעות הגדרת המצב כחירום יאפשר לארגון ולסין לגייס תמיכה כלכלית ופוליטית כדי לנסות לעצור את ההתפרצות שכבר התפשטה לעשרות מדינות.

Coronavirus is declared global emergency by World Health Organization as outbreak continues to spread outside China https://t.co/coy5obqZY7