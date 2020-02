הכישלון של איראן: הלווין "זפאר 1" לא הגיע ליעדו

כשלון נוסף לאיראן בשיגור לווין לחלל. לפי הדיווחים בעולם הלווין לא הגיע ליעדו ולא נכנס למסלול שנקבע לו סביב כדור הארץ. הטלוויזיה הממלכתית של איראן דיווחה הערב (א') על שיגורו לחלל של הלוויין "זפאר 1", אך הלוויין לא נכנס למסלול. הטלויזיה האיראנית ציטטה בכיר במשרד ההגנה שאמר כי הטיל שוגר בהצלחה ורוב המטרות הושגו, אולם לפי הדיווחים בכלי תקשורת איראניים הטיל לא הצליח להגיע למהירות הנחוצה כדי להביא את הלוויין למסלול הנדרש, והוא התפרק.

השיגור אמור היה להתרחש אתמול אך נדחה בשל תקלות, כאשר כלי תקשורת המקורבים לממשל בטהראן ענו כי יש קשיי תקשורת הנובעים מניסיונות אמריקאים לשבש את הניסוי. שר התקשורת ג'הרומי אמר הבוקר כי המהנדסים התגברו על התקלות והטיל ישוגר, אך כאמור גם השיגור הזה נכשל.

Iran tried and failed for the fourth time in a row to launch a satellite into space https://t.co/y0UO8AQhuL