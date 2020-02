עסקת הנדל"ן היקרה בלוס אנג'לס: בזוס קנה אחוזה ב-165 מיליון דולר

מייסד ומנכ"ל אמזון ג'ף בזוס קנה את אחוזת וורנר מאיל המדיה דיוויד גפן ב-165 מיליון דולר, לפי יודעי דבר.

העסקה היא שיא חדש לעסקאות נדל"ן באזור לוס אנג'לס. השיא הקודם לנכס מגורים נקבע בסוף השנה שעברה, כאשר לקלן מרדוק, בנו של רופרט מרדוק, שילם 150 מיליון דולר עבור צ'רטוול, אחוזה בבל אייר ששימשה את משפחת קלאמפט בסדרת הטלוויזיה "The Beverly Hillbillies".

אחוזת ורנר, שמתפרשת על פני 9 אקר (כ-25 דונם) בבוורלי הילס, נבנתה בשנות ה-30 עבור ג'ק וורנר, הנשיא המנוח לשעבר של אולפני וורנר ברדרז. לנכס יש טרסות נרחבות, גנים מתפתלים, כמה בתי אורחים, מגרש טניס ומסלול גולף של תשע גומות. "שום נכס מגורים של אצולת הוליווד, מאז ולפני כן, לא עולה בשטח, בפאר או בזוהר על האחוזה של ג'ק וורנר באנג'לו דרייב בבנדיקט קניון", כתב סוכן הנדל"ן לשעבר ג'ף היילנד בספרו "האחוזות האגדיות של בוורלי הילס".

Aerial shot of Jeff Bezos’ new $165 Million home purchase in Beverly Hills. Built by Jack Warner of Warner Bros.



This sale is now the highest recorded purchase in the state of California. pic.twitter.com/xPHP6535bi