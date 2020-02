ביל גייטס רכש פורשה חשמלית, ואלון מאסק לא נשאר חייב

אלון מאסק לא מרוצה מהמיליארדר ביל גייטס. אחרי שגייסט רכש לעצמו פורשה טייקן חשמלית, המייסד והמנכ"ל של חברת הרכבים החשמליים טסלה עקץ את השותף-מייסד של מיקרוסופט בציוץ בטוויטר. "למען האמת, השיחות שלי עם גייטס היו מאכזבות", צייץ מאסק, בתגובה למשתמש טוויטר שתהה למה גייטס החליט לרכוש פורשה ולא טסלה.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh