18 מרכזים קהילתיים יהודיים בארה"ב אוימו: יש לכם פצצה בבניין

18 מרכזים קהילתיים יהודיים בארה"ב קבלו דוא"לים עם איום מעורפל שהוטמנה בהם פצצה: כך אמר אתמול מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קואומו. המרכז הקהילתי היהודי באולבני, בירת ניו-יורק, פונה, אך סריקה משטרתית בבניין לא העלתה דבר. גם במרכזים האחרים לא התגלו פצצות ולא נרשמו פציעות.

זהות השולחים אינה ברורה, וחקירת אף.בי.איי טרם העלתה דבר. הדוא"לים נשלחו לכתובות של אנשים שעובדים במרכזים. לא נמסר מידע באלו מרכזים מדובר.

"מצבים כאלה הם מכוערים ומצערים", אמר קואומו. "מה שגרוע יותר היא העובדה שאנו רואים יותר ויותר מצבים כאלה. רק במדינת ניו יורק היינו עדים ל-42 תקריות אנטישמיות בחודשיים שחלפו. המצב, אם כן, אינו משתפר. הוא הולך ונעשה גרוע יותר".

"אנו מתייחסים לכל איום כזה ברצינות", אמר המושל. "דווקא איומים שאינך מתייחס אליהם ברצינות מתבררים כאיומים ממשיים".

"כאשר מאיימים על מרכז קהילתי יהודי, אין מדובר רק בתקיפה אנטישמית", הוסיף קואומו. "ילדים מגיעים למרכזים כאלה. יש שם מתקני ספורט. לכן, איום על מרכז קהילתי יהודי כמוהו כאיום על ילדים. לניו יורק יש אפס סובלנות לאנטישמיות; אנו לא ניתן למשטמה ולפחד לנצח", הוסיף אחר-כך קואומו בציוץ.

