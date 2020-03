אמזון מעמידה למכירה את המערכת נטולת הקופות שלה לרשתות אחרות

אמזון משיקה את טכנולוגיית Go של חנות בלי קופות במכולת גדולה, והיא מתכננת למכור ברישיון את המערכת נטולת הקופות שלה לרשתות שיווק וחנויות אחרות.

חנות Go Grocery של אמזון נפתחה ביום שלישי בשבוע שעבר בסיאטל. בחנות מערך של מצלמות, חיישני מדף ותוכנה שמאפשר לקונים לקחת מוצרים מגוונים, ממוצרים אורגניים עד יינות, ולצאת איתם מהחנות בלי לשלם או לסרוק את המוצרים. החשבונות נגבים אוטומטית דרך יישום טלפון כאשר הקונה עוזב את החנות.

אמזון מפעילה חנויות נוחות במיתוג Go משנת 2018, אבל השיפורים בטכנולוגיית המצלמות ובשימוש באלגוריתמים אפשרו לה לבנות חנות של 1,000 מ"ר, אמר דיליפ קומאר, סגן נשיא Amazon Go . זהו גודל של פי חמישה מחנות Go קיימת, וקומאר אמר שהטכנולוגיה מתאימה גם לחנויות גדולות עוד יותר. "למדנו הרבה. אין לנו מגבלת שטח. זה יכול להיות גדול גם פי חמישה או עשרה", הוא אמר.

בחנויות אמזון גו, כשהצרכנים סורקים יישום טלפון ועוברים דרך שער החנות, המערכת מזהה אותם כשהם לוקחים פריטים ויוצאים. הם מקבלים קבלה דרך היישום כעבור זמן קצר מהתשלום.

בחנות גו גרוסרי החדשה, הלקוחות יכולים לבחור פריטים לא ארוזים כמו אגסים או תפוחי עץ, שנמכרים ביחידות ולא במשקל, ולצאת. המצלמות של המערכת חשובות במיוחד למוצרים טריים שמחייבים ריסוס רענון קבוע, כמו חסה, מה שמקשה על שימוש בחיישני משקל.

חנות גו גרוסרי מכילה כ-5,000 מוצרים, אמר קומאר, הרבה יותר מחנויות גו הקטנות יותר. זה כולל מוצרים מתווית 365 Whole Foods , שאמזון קנתה ב-2017 ב-13.7 מיליארד דולר, וכן מספקים מקומיים. יש גם מזון וציוד לחיות מחמד, בשרים ארוזים, גבינות, נייר טואלט ומוצרי מכולת רגילים רבים אחרים.

אמזון מקווה שהמכולת הזו תשמש מעין חלון ראווה לטכנולוגיה שלה כשהיא תנסה למכור אותה ברישיון לעסקים אחרים. החברה מנהלת כבר שיחות עם שותפים בכוח והיא העלתה על הכוונת אופציות קמעונאות כמו חנויות נוחות וחנויות בנמלי תעופה וזירות ספורט, לפי מקורות יודעי דבר. אמזון מדברת על מודלים שונים של תמחור, כולל דמי רישוי קבועים לטכנולוגיה, או הסכם חלוקת הכנסות. קומאר לא מסר כמה חנויות Go Grocery מתוכננות או כמה רישיונות מתכננת אמזון למכור.

הרעיון של רישוי טכנולוגיית Go הוא המאמץ האחרון של אמזון לשתף פעולה עם כמה מהקמעונאים המסורתיים שהיא פגעה בהם, והם רואים את ענקית המסחר האלקטרוני כאויבת מושבעת ואיום על קיומם. בשנים האחרונות אמזון חתמה על הסכמים עם רשת בתי המרקחת רייט אייד ועם רשת חנויות Kohl’s לטיפול באיסוף משלוחים שלה, שמכניסים תנועת לקוחות לחנויות הללו. אמזון שוקלת גם להציע להתקין ולארגן את הציוד שנחוץ לטכנולוגיה שלה ולשווק אותו כשירות.

קמעונאים יכולים להשתמש בטכנולוגיה הזו למגוון של מטרות, כולל מעקב אחרי מלאי או הרגלים של לקוחות, באופן שלא מחייב ויתור מלא על קופות היציאה מהחנות, אמרה ג'ואן ג'ולייט, אנליסטית טכנולוגיה בגרטנר. אבל גודלה של אמזון וההשפעה האדירה שלה עלולים להפחיד כמה שותפים בכוח, כמו גם החשש מפני השימוש שתעשה אמזון בנתוני הלקוחות שייאספו.

אמזון מפעילה 25 חנויות Go בסיאטל, ניו יורק, שיקאגו וסן פרנסיסקו שנעות בשטחן בין כ-40 מ"ר ל-220 מ"ר. Go Grocery בסיאטל היא בשטח של מרכול עירוני ממוצע, שנע בין 500 מ"ר ל-1,500 מ"ר.

החנויות נטולות הקופות של אמזון נתנו השראה לרשתות שיווק אחרות וחברות סטארט-אפ של טק לבדוק טכנולוגיות דומות, כולל מודלים של עגלות קניות חכמות. כמה חברות סטארט-אפ, כמו Grabango מברקלי, קליפורניה, חתמו עסקאות עם רשתות מכולת אזוריות, ואחרות עובדות בזירות ספורט. באירופה, ענקית המרכולים הבריטית טסקו ניסתה טכנולוגיה דומה.

אבל למרות שהחנויות ללא הקופות התבררו כפופולריות בין הצרכנים, כמה אנליסטים תוהים אם עלות התקנת הטכנולוגיה הזו במגזר של שולי רווח נמוכים ממילא שווה את המאמץ. כמה ספקי טכנולוגיה של יציאה מהחנות ללא תשלום אומרים שעלויות הקמת ותחזוקת מערכות כאלו מגיעות בקלות למיליוני דולר.

קומאר אומר שמחירי הציוד ממשיכים לרדת, והתוכנה של אמזון יעילה יותר. הצוות של Go טיפל ב"עלייה גדולה במורכבות באופן שבו הצרכנים מנהלים אינטראקציה עם המוצרים", בלי גידול משמעותי בהוצאות", הוא הוסיף.

"אנחנו מנסים ללכת מחלקה אחרי מחלקה ולשאול את עצמנו, 'מה אנשים מחופשים באמת במכולת שכונתית?' ", אמר קומאר. "הרגשנו שחווית הקנייה בלי לעצור בקופות באזור מגורים תהיה חיובית מאד".

Go Grocery היא חלק מהתרחבות גדולה יותר של אמזון בתחום המכולת. מלבד יותר מ-500 חנויות Whole Foods , החברה אישרה לאחרונה שיש לה תוכניות לפתוח רשת מכולות נפרדת עם קופאים אנושיים. הראשונה בהן מתוכננת באזור לוס אנג'לס השנה.

משלוחי מוצרי מכולת מקבלים תשומת לב גבוהה. אמזון משתמשת במיקומי חנויות Whole Foods כדי לשלוח מזון ללקוחותיה, והיא מציעה גם משלוחים באמצעות יחידת Amazon Fresh שלה באזורים מסוימים.

כשהיא משיגה דריסת רגל שעסקי המכולת, וולמארט וטארגט תגברו גם הן את מאמציהן בתחום זה. וולמארט מסרה החודש שמכירות המכולת המקוונות שלה עזרו להגדיל את הכנסות המסחר האלקטרוני שלה בארה"ב ב-35% ברבעון הרביעי.

קומאר אמר ש-Go Grocery לא תציע בשלב ראשון משלוחים, ולחברה אין תוכניות להכניס את הטכנולוגיה חוסכת הקופות לחנויות Whole Foods . לפי שעה, Go Grocery מיועדת לספק חווית קניות מהירה ונוחה באזורים עירוניים, ומיקומים בפרברים יהיו אפשריים יום אחד, הוא הוסיף.