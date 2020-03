"קונים כמו אוגרים": הפאניקה הגיעה לסופרמרקטים ברחבי העולם

באוסטרליה לא ניתן להשיג נייר טואלט בסופרמרקטים רבים, במערב גרמניה מתועדים קונים עם עגלות מלאות בפסטה, שימורים ורוטב עגבניות שמספיקים לשבועות ובצרפת ובריטניה נמכרות מסכות לפנים במאות אירו - ובאלפי אחוזים יותר ממחיריהם הנורמליים; ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה, התמונות הזורמות של תושבים בבידוד ומעל הכל הפחד מהעתיד הלא-ידוע, גורמים לגלי "קניות פאניקה" ברחבי העולם.

בגרמנית קוראים לזה "לקנות כמו אוגר" (Hamsterkauf), והכוונה היא להצטיידות במוצרי יסוד לתקופה ארוכה. עד כה, התופעה הייתה מוגבלת לאזורים שהושמו בבידוד - או היו בסכנה גבוהה להיות מושמים בבידוד - ובמיוחד באזור היינזברג במערב המדינה. 170 מתוך 270 המקרים שאובחנו עד כה בגרמניה היו במדינת המחוז שבה שוכנת העיירה. אבל כלי התקשורת במדינה - ובעיקר הרשתות החברתיות - תיעדו מדפים ריקים משימורים או מפסטה גם במקומות אחרים.

Pasta aisle in Köln tonight: Germany starts to bunker up. #CoronaVirusDE #Hamsterkauf too late suckers I started piece by piece at an agreeable pace 2 weeks ago. pic.twitter.com/867b27aXlM

עד כה, הפניקה טרם הגיעה לבירת גרמניה, שבה התגלו בימים האחרונים שבעה מקרים. "היו כמה שעות שלא הייתה פסטה אבל היום הגיע משלוח חדש ואפשר לקנות הכל", סיפרה אמש ל"גלובס" עובדת בסופרמרקט "רווה" במרכז העיר, על רקע מדפים מלאים בפסטה איטלקית. בין המדפים הבודדים הריקים בסופרמרקט היו אלה של הרטבים המוכנים, של קופסאות השימורים (במיוחד עגבניות) ושל מוצרי החיטוי. ג'ל לחיטוי ידיים הפך למצרך נדיר בכל רחבי גרמניה, ובבתי המרקחת בבירת גרמניה לא ניתן להשיג כבר מהשבוע שעבר מסיכות.

התקשורת במדינה התייחסה לתופעה, ודיווחה כי ישנם חוסרים מצולמים ומדפים ריקים - הרי שהם רגעיים בלבד, וכי מחסני רשתות השיווק מלאים עדיין בסחורה. "הסופרמרקטים לא מספיקים להביא את הסחורה והיא כבר נמכרת", דיווח עיתון מקומי בברלין. במקביל, הרשתות מדווחות על זינוק ברכישות. עובד מקומי בברלין סיפר לתקשורת בעיר כי הפדיון היומי דומה לזה שנרשם בתקופת חג המולד.

במדינות אחרות תפסה הבהלה אופי אחר. באוסטרליה, דיווח אתמול ה"אינדפנדנט" הלונדוני, מתבטא החשש מהתפרצות מגיפה באגירה של נייר טואלט, והמדפים בסופר המכילים בדרך גלילים על גבי גלילים מצולמים ריקים. גם מדפי הפסטה והשימורים בכמה סופרמקרטים התרוקנו, והתמונות שנפוצו בתקשורת המקומית גרמו לראש ממשלת אוסטרליה לפנות לאזרחים ולקרוא להם להימנע מאגרנות. "חשוב שהציבור ימשיך בסדר היום הרגיל, ולא ייכנס לבהלה", אמר. לפי מומחה שציטט העיתון, ייתכן כי הפניקה נובעת מהמחסורים שנרשמו בזמן שריפות הענק שהשתוללו באוסטרליה, והניסיון של התושבים עם מצבי חירום בתקופה האחרונה. רק 52 מקרים אובחנו עד כה באוסטרליה.

Corona is really taking over isn’t it 😂 every person that walks past work has a full trolley of toilet paper, just went into woolies and coles. Not a roll in sight 😂 Big W just had a delivery and people were fighting over it. This is ridiculous 😂😂 pic.twitter.com/gQut6blESu