טוויטר השיקה תגית חדשה נגד מניפולציות. האם היא תגיע לפיד העברי?

טוויטר החילה לראשונה ביום ראשון את התגית החדשה "המדיה מניפולטיבית" על סרטון ערוך של סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. הסרטון שותף על ידי מנהל המדיה החברתית של הבית הלבן, דן סקבינו, וצויץ מחדש על ידי הנשיא דונלד טראמפ. הסרטון זכה לעשרות אלפי ציוצים מחדש ולייקים ואלפי תגובות.

The video was NOT manipulated. https://t.co/p9QrNPYOvf