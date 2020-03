ביי ביי לבינג'? נטפליקס עצרה את ההפקות בשטח של כל הסדרות בארה"ב בגלל הקורונה

נטפליקס הפסיקה את ההפקה של כל התוכניות והסרטים המקוריים שלה בצפון האמריקה, כולל העונה הרביעית של "דברים מוזרים" - זאת עקב מגפת הקורונה ברחבי העולם. ההערכה כרגע היא שלפחות לששת השבועות הקרובים, הסטרימינג בנטפליקס יישאר תקין.

על פי הדיווח ב"אינטרטינמנט וויקלי", נטפליקס עצרה את כל ההפקות שלה עקב "מגבלות ממשלתיות ואמצעי בטיחות לבריאות הצוותים בהפקות השונות". בשלב זה מדובר על עצירה של שבועיים לכל ההפקות, אך ככל הנראה המצב הזמני יהפוך לקבוע שכן הקורונה לא תעלם בזמן". הפקות של סדרות שמופקות מחוץ לצפון אמריקה, כמו העונה החדשה של "המכשף" יקבלו החלטות נקודתיות בשטח.

אחת הסדרות המוכרות והאהובות ביותר של נטפליקס, "דברים מוזרים", שכבר זכתה למעמד של סדרת קאלט, בדיוק החלה לצלם באטלנטה באחרונה. ההפקה אמורה הייתה לעבור לניו מקסיקו בשבועות הקרובים, אך כאמור בשלב זה, אין לדעת מתי זה יקרה לבסוף. עדיין מוקדם לומר כיצד יושפע תאריך העלייה לאוויר של התכנית. סדרות מוכרות נוספות של נטפליקס כבר עצרו את ההפקה בשבוע שעבר ובהן "לוציפר", "בובה רוסית", ו"גרייס ופרנקי". אלא שאת ההחלטה על עצירתן קיבלו קבלני המשנה, חברות ההפקה שעובדות עבור נטפליקס, ולא נטפליקס בעצמה.

נטפליקס כמובן לא לבד. חברות הפקה ענקיות הודיעו על עצירת הפקות עקב הקורונה. כך לדוגמה האחים וורנר עצרו הפקות של יותר מ-70 תכניות.

בתוך כך, הקורונה פוגעת בעוצמה גם בשוק הפקות המקור הישראליות. כך לדוגמה נעצרו צילומי הסדרה "שנות הירח" של הוט של הזמר אביב גפן וכן הסדרה "בני אור" של yes. כך גם לגבי הסדרה "אמבוש" בכיכובו של עפר שכטר של "רשת".

להלן רשימה נוספת של סדרות שהפקתן הופסקה בגלל וירוס הקורונה:

